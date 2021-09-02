Ученые Приморья разработали инновации для марифермеров

Научно-производственный центр марикультуры ТИНРО на острове Попова во Владивостоке за относительно короткий срок получил значимые достижения, отмечает Росрыболовство. Глава ведомства Илья Шестаков посетил предприятие в рамках поездки на ВЭФ.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству ознакомился с результатами работы специалистов Тихоокеанского филиала ВНИРО. Также Илья Шестаков поучаствовал в выпуске молоди гребешка, выращенного на заводе в 2020 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, сейчас в центре культивируются гребешок, ламинария, трепанг, устрица, ундария и мохнаторукий краб. Разработанная учеными экспресс-технология выращивания жизнестойких ростков ламинарии (сахарины) японской позволяет всего за семь месяцев получать товарную продукцию длиной более трех метров, обратили внимание в ФАР.

«Впервые на Дальнем Востоке в заводских условиях получена молодь мохнаторукого краба — одного из перспективных объектов аквакультуры. Для его питания созданы специальные кормовые смеси на основе микроводорослей, причем для каждой стадии развития краба», — рассказали в пресс-службе ведомства.

«Марикультура в России нуждается в новых разработках, технических и биологических решениях, и наука уже доказала, что она способна их обеспечить. Уверены, что исследования наших ученых позволят решить проблему зависимости марихозяйств от природных условий, поставок посадочного материала из-за рубежа, и помогут ускорить развития отрасли. Надо продолжать работу в тесной кооперации с бизнесом, внедрять разработки», — подчеркнул Илья Шестаков.

Напомним, инновационный научно-производственный центр марикультуры на острове Попова начал работу в 2019 г. Проектная мощность цехов рассчитана на получение порядка 10 млн жизнестойкой молоди трепанга либо гребешка в год, а также проростков ламинарии для заселения 100 га.

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