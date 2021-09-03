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Президент Владимир ПУТИН на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона. Фото пресс-службы главы государства

О программе оздоровления детей на Камчатке рассказали президенту

На совещании у президента Владимира Путина камчатский проект по бесплатному обеспечению детей омега-3 предложили распространить на другие регионы. В крае эта программа реализуется по поручению губернатора Владимира Солодова.

В конце августа на Камчатке стартовал проект «Растем здоровыми» по обеспечению детей пищевой добавкой омега-3. Проработать такую программу поручил губернатор Владимир Солодов.

Пройти профилактический курс бесплатно смогут более 30 тыс. детей. Участниками проекта стали дошкольники и младшие школьники. Полезный рыбий жир ребята будут получать с согласия родителей курсами два раза в год по 30 дней. Первый курс — нынешней осенью, в период подъема сезонных простудных заболеваний, второй — весной.

Продукцию для программы выпускает Тымлатский рыбокомбинат. Завод по производству капсулированного рыбьего жира компания ввела в строй в прошлом году. Это пример выпуска высокотехнологичной продукции в рыбопромышленном комплексе, отмечал Владимир Солодов.

С производством ознакомился глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе рабочей поездки на полуостров. Министр назвал проект актуальным и востребованным, пообещав продвигать его в других регионах России.

О камчатском рыбном жире для детей Денис Мантуров рассказал Владимиру Путину на совещании по социально-экономическому развитию ДФО, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму на сайте Кремля. Мероприятие прошло в рамках Восточного экономического форума.

«Из дикого лосося, только из головной части, из мышечной получают составляющие. Это экологически чистый продукт, он оставляется в школы в Камчатском крае. Думаю, что все коллеги Дальневосточного округа поддержат это и тоже будут распространять. Это полезно и поддерживает детей, особенно на этапе их развития. Для взрослых это тоже важно. Думаю, что по России это будет хорошим примером», — подчеркнул глава Минпромторга.

По итогам совещания Владимир Путин попросил спикеров поучаствовать в подготовке поручений — чтобы «обозначить реперные точки движения» по обсуждаемым направлениям.

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  • Президент Владимир ПУТИН на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного региона. Фото пресс-службы главы государства
  • Продукцию для программы выпускает Тымлатский рыбокомбинат. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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