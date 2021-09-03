Поддержку инвестиций в строительство флота обсудили на ВЭФ

На сессии Восточного экономического форума представители бизнеса предложили меры по защите интересов инвесторов при задержках в строительстве рыбопромысловых судов. В частности, прозвучала идея задействовать в программе инвестиционных квот лизинг.

Перенос сроков сдачи судов из-за задержек со стороны верфей стал одной из основных проблем программы инвестиционных квот. На отраслевой сессии ВЭФ представители рыбной промышленности высказали свое мнение, каким образом можно защитить интересы инвесторов в этих условиях, сообщает корреспондент Fishnews.

В рамках первой волны инвесторы были сильно обременены обязательствами, помимо договоров с судостроительными заводами, считает исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов. По его мнению, в рамках следующих этапов нужно отметить требование о банковой гарантии – с этим же предложением выступали руководители и других компаний на конференции Fishnews.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев подчеркнул: на сроках строительства судов сказались пандемия и необходимость доработки проектной документации. Решить вторую проблему помогает серийность строительства флота.

Руководитель АСРФ обратил внимание, что компании вкладывают очень серьезные средства в обновление флота. Инвестиционные квоты – нефинансовая мера поддержки, и здесь нужно подумать над дополнительными механизмами, считают в ассоциации.

Субсидии на постройку судов надо дополнить положением, позволяющим, чтобы заемщиком по целевому кредиту на строительство судна и его заказчиком выступали разные юридические лица, предложил Алексей Осинцев. «Ведь фактически именно по каждому судну у нас сложилась такая ситуация: заказчиком судна выступает отдельная проектная компания», – сказал он.

Также, считает руководитель АСРФ, назрела необходимость дополнить закон о рыболовстве нормой, позволяющей передать право на судно от лизингодателя инвестору без расторжения договора на инвестиционную квоту. Это позволит расширить привлечение средств в новые суда через механизм лизинга, полагает Алексей Осинцев. Идею с использованием лизингового инструмента поддержал старший вице-президент Сбербанка Владимир Ситнов.

Представитель Сбербанка обратил внимание, что сроки, на которые выдаются кредиты в отрасли, растут. «Вряд ли мы можем в будущем давать 20-30-летние кредиты. Это говорит о том, что мы должны думать о переходе на другие инструменты финансирования, такие как лизинг, долгосрочный лизинг», – сказал он. И в этих условиях права инвесторов, конечно, должны быть защищены.

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