Росрыболовство проследит за правилами ветсанэкспертизы в отрасли

Федеральное агентство по рыболовству поддерживает предприятия отрасли в вопросах подготовки правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы и непереработанной пищевой рыбопродукции, сообщил глава ведомства Илья Шестаков.

Напомним, что Минсельхоз ранее представил проект новых правил ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной пищевой рыбной продукции из них.

При этом представители рыбной промышленности подняли вопрос: как будет организовываться экспертиза уловов водных биоресурсов в море, а также в отдаленных прибрежных районах, с учетом того что проводить процедуру могут только уполномоченные представители госветслужбы.

Росрыболовство участвует в обсуждении правил и поддерживает рыбаков в важности исключения рискованных положений документа, сообщил руководитель ведомства Илья Шестаков на брифинге, организованном в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

«Мы считаем, что те формулировки, которые сейчас заложены, они неприемлемы, они могут действительно привести к коллапсу в рыбной отрасли и в добыче, поэтому в этом плане мы поддерживаем рыбаков», — заявил Илья Шестаков.

Он отметил, что есть договоренность с Минсельхозом о том, что правила без согласования с Росрыболовством не выйдут.

Безусловно, необходимо обеспечивать безопасность рыбопродукции, но важно учитывать также специфику промысла и обоснованность требований, подчеркнули ранее руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 февраля. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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