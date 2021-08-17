Ассоциации просят учесть в ветправилах специфику промысла

Очень важно детально проработать новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы — требования по проверкам не должны остановить промысел, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Напомним, что Министерство сельского хозяйства готовит новые правила ветеринарно-санитарной экспертизы рыбы, водных беспозвоночных и непереработанной пищевой рыбной продукции из них.

Один из главных вопросов, волнующих рыбопромышленников: как будет организовываться ВСЭ уловов водных биоресурсов в море и в отдаленных прибрежных районах, ведь проводить ее должны уполномоченные представители госветслужбы. Непонятно, как с учетом этого требования обеспечивать приемку рыбы сторонними компаниями, выставляющими флот на путину.

По итогам совещания 13 августа Минсельхоз пообещал проработать этот и другие проблемные вопросы, рассказал коллегам на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Вопрос с ветсанэкспертизой острый, поддержал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. В этом году рыбаки Камчатского края уже выловили более 400 тыс. тонн лососей, необходимо обеспечивать бесперебойное проведение путины.

Безусловно, необходимо обеспечивать безопасность рыбопродукции, но важно учитывать также специфику промысла и обоснованность требований, подчеркнули руководители отраслевых объединений.

В скайп-конференции участвовали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров.

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