Камчатка нашла эффективный способ борьбы с рыбными свалками

В Камчатском крае в ходе лососевой путины успешно опробовали систему отслеживания утилизации рыбных отходов с предприятий. Организовать такой мониторинг поручил губернатор Владимир Солодов.

Отслеживание утилизации отходов обсудили на Камчатском рыбохозяйственном совете. О проделанной работе доложил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

«Ранее мы искали нарушителей по пути от рыбных свалок до виновного. Это достаточно сложный путь, потому что не всегда возможно найти виновных, доказать их вину и задокументировать это. В этом году мы попробовали перестроить работу, чтобы фиксировать основные потоки рыбных отходов, сравнивать их с документальными сведениями. Есть государственные системы баз данных, в которых есть возможность подтвердить информацию о фактически проведенных перемещениях отходов», — рассказал Андрей Здетоветский.

Губернатор Владимир Солодов поручил организовать такую работу в двух районах — Усть-Большерецком и Соболевском. Силами общественной организации «Экологическая безопасность» были установлены посты и камеры видеонаблюдения на дорогах и в местах возможного образования несанкционированных рыбных свалок.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края, основной акцент сделали на контроль обращения отходов на небольших предприятиях, которые перерабатывают давальческое сырье и не имеют собственных квот и промысловых участков.

«В результате адресной работы с полученной информацией мы выявили ряд конкретных лиц, которые провели по базе «Меркурий» значительно большее количество рыбных отходов, чем те, которые были зафиксированы постами видеонаблюдения. В целом можно отметить, что в период путины 2021 года, несмотря на значительные подходы лосося, выявлено значительно меньше нарушений в области переработки и размещения отходов по сравнению с предыдущими периодами», — подчеркнул Андрей Здетоветский.

Зампред краевого правительства Роман Василевский добавил, что к началу следующей путины будет разработана схема взаимодействия со всеми контрольно-надзорными органами для более оперативного обмена информацией. Это позволит ускорить проведение расследований в отношении нарушителей природоохранного законодательства. Для апробации выберут несколько районов.

Напомним, свалки рыбных отходов — одна из острых проблем, которую поднимают жители Камчатки. Власти региона уделяют этому вопросу особое внимание.

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