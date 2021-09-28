Росрыболовство: Над местом строительства заводов еще можно подумать

Бизнес выдвигает разные предложения по новому этапу инвестиционных квот. Один из вопросов — территориальная привязка строительства береговых заводов. Росрыболовство считает, что можно обсудить возможность создания предприятий в центральных регионах, но с четкой аргументацией инициаторов.

Напомним, что по действующему законодательству строительство берегового завода под инвестквоты привязано к прибрежному региону. Однако в рамках подготовки ко второй волне программы бизнес предложил подумать над возможностью постройки производств в центральных регионах, где лучше кадровая обеспеченность и доступнее основные рынки сбыта.

В Росрыболовстве считают, что требования к местам строительства еще можно обсудить. «Думаю, что эта дискуссия еще будет продолжена, потому что действительно есть разные мнения по поводу того, где строить перерабатывающие заводы. Надо понимать, что это разнофункциональные предприятия. Если прибрежные заводы в большей степени ориентированы на первичную переработку, хотя и глубокую, то предприятия, которые предполагается строить в центральных регионах, должны быть рассчитаны на выпуск более широкой линейки продукции. Таким образом, эти заводы могли бы способствовать развитию потребления рыбы на внутреннем рынке», — прокомментировал идеи бизнес в интервью Fishnews руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В то же время, отметил он, в таком случае может возникнуть сложность в контроле выполнения инвестором своих обязательств. «Но вот этот вопрос, на мой взгляд, как раз предмет не закона, а подзаконного акта. И нам его предстоит вместе обсудить и принять решение», — добавил глава ведомства.

«Мы не отвергаем идею, но понимаем, что будут определенные трудности в администрировании. Тем коллегам, которые выдвигают это предложение, предстоит свою инициативу больше аргументировать и объяснить, какую цель они перед собой видят», — резюмировал Илья Шестаков.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews