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Площадка РСПП уже многие годы позволяет вырабатывать предложения по важнейшим для рыбной промышленности темам

Скрепляя отрасль: комиссия РСПП помогает выработать общую позицию по ключевым вопросам

Позиция, которую профильная комиссия РСПП сформировала по налоговым изменениям в рыбной отрасли, будет направлена президенту союза Александру Шохину. Площадка комиссии уже многие годы позволяет вырабатывать предложения по важнейшим для рыбной промышленности темам.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре на заседании 7 октября рассмотрела значимый для всей отрасли законопроект по сбору за пользование водными биоресурсами. Ставки сбора не индексировались около 17 лет. Теперь по целому ряду объектов промысла они будут пересмотрены. Также изменится система предоставления преференций по уплате сбора.

Как показало обсуждение налоговых поправок, площадка комиссии позволяет собрать предложения по резонансным вопросам отрасли от самых разных объединений. Так, Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота обратила внимание на проблематику введения в действие вычета за переработку, ограничений вычета за использование новых судов, применение льготы для градо- и поселкообразующих предприятий. Также ассоциаций предложила переходный период по повышению ставок сбора по важным объектам рыболовства.

ВАРПЭ и Ассоциация добытчиков минтая выступили за отказ от применения при расчетах коэффициента-дефлятора, сообщает корреспондент Fishnews. Его использование не позволяет гибко реагировать на реальную рыночную ситуацию и может привести к необоснованному росту налогового пресса для рыбаков. Во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников также заявили о необходимости оставить льготы по уплате сбора рыболовецким колхозам (артелям), убрать ограничения по срокам использования льготы для градо- и поселкообразующих предприятий.

Позицию коллег из добывающей отрасли ВАРПЭ поддержало объединение переработчиков Рыбный союз. От коэффициента-дефлятора нужно уйти к показателю, отражающему конъюнктуру рынка, а льгота для колхозов, артелей, градо- и поселкообразующих предприятий учитывает их роль в жизни отдаленных территорий, отметил председатель союза Александр Панин.

Материалы по итогам заседания комиссии будут переданы главе РСПП Александру Шохину. У консолидированной позиции объединений отрасли больше шансов на то, что быть услышанной регулятором, правительством, подчеркнул председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре, президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре была создана в 2013 г. На этой площадке представители отрасли формируют детально обоснованные предложения по ключевым для отрасли вопросам.

Например, подробный анализ последствий введения в рыбохозяйственном комплексе аукционов по распределению квот до сих пор используется в дискуссиях по этой теме. В прошлом году комиссия выступила с предложениям по снижению регуляторной нагрузки на предприятия в условиях пандемии, весной нынешнего года обеспечила всестороннее обсуждение проблем, с которыми рыбаки столкнулись при строительстве судов под инвестиционные квоты. В работе на этой площадке участвуют представители федеральных ведомств, Федерального Собрания, научно-исследовательских организаций, ассоциаций и предприятий отрасли.

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