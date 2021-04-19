ВАРПЭ и комиссия РСПП подготовят предложения по инвестквотам

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела вопросы программы инвестиционных квот, которые высветила трагическая ситуация с траулером «Скорпион». В обсуждении участвовали представители профильных федеральных ведомств и крупнейших банков.

Что показала трагедия на «Пелле»

Как отметил председатель Комиссии РСПП по рыбному хозяйству, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, необходимость срочного обсуждения проблем судостроительной отрасли при реализации программы инвестквот вызвана трагедией, которая произошла на заводе «Пелла» в Ленинградской области и унесла жизни двух человек.

«Президент РСПП Александр Шохин поручил комиссии оперативно обсудить, какую помощь нужно оказать компании, которая строила судно, какие необходимы более комплексные изменения в законодательстве ко второму этапу программы инвестквот, с учетом того, что опыт реализации первого этапа говорит о том, что вся ответственность при возникновении проблем ложится на рыбопромышленников», - заявил Герман Зверев. Он подчеркнул, что РСПП готовит обращение в правительство РФ и для этого необходимо сформировать позицию профильной комиссии.

Исполнительный директор ГК «ФЭСТ» Юрий Паршев рассказал об убытках, которые понесла группа компаний в связи со сложившейся ситуацией. «ФЭСТ» строила на «Пелле» два судна общей стоимостью 66 млн евро. По словам Юрия Паршева, в строительство «Скорпиона» инвестировано за три года 20,4 млн евро. На всем протяжении строительства деньги вносились в срок, а верфи оказывалось всяческое содействие в строительстве, даже несмотря на то, что работы велись с задержкой – по первоначальной договоренности, сдать «Скорпиона» завод должен был еще в прошлом году.

Инвестор пошел навстречу судостроителям и согласился получить судно в июле 2021 г., но все перечеркнул недавний трагический инцидент, после которого прием траулера стал невозможным. В результате затопления серьезно пострадало судовое оборудование, восстановление оценивается в сумму порядка 20 млн евро. Как следствие, ГК «ФЭСТ» лишилась квот, которые должна была получить после завершения строительства. «В итоге судна мы не имеем, деньги потрачены, время потрачено и нет инвестиционной квоты, которую мы должны были получить еще в прошлом году», - резюмировал Юрий Паршин.

Советник министра сельского хозяйства РФ Евгений Кац подтвердил, что в соответствии с инвестиционным договором между ГК «ФЭСТ» и Росрыболовством доля квоты может быть предоставлена компании только после введения в эксплуатацию объекта инвестиций, то есть готового судна. Поскольку трагедия сделала приемку судна и ввод его в эксплуатацию невозможным, в соответствии с договором инвестор теряет право на получение инвестиционной квоты.

Герман Зверев призвал участников заседания найти решения, которые позволят защитить интересы добросовестных инвесторов, участвующих в программе «квоты под киль», как в конкретном случае, так и в будущем, когда настанет время распределения второго пакета инвестквот. По словам руководителя объединения, инвесторы не должны в одиночку нести ответственность за исполнение инвестиционного проекта, ответственность верфей также должна быть законодательно прописана.

Традиционно к обсуждению ситуации на площадке профильной комиссии РСПП были привлечены ключевые ведомства-регуляторы.

«Действительно, сейчас по тем правилам, которые существуют, квота, которая была выделена компании «ФЭСТ», под вопросом. Предложил бы Росрыболовству и Минсельхозу сделать какое-то изъятие для компании «ФЭСТ» по этому вопросу», - согласился директор департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга России Борис Кабаков, подчеркнув, что проблема требует законодательного решения. Его поддержал и начальник управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. В ближайшее время на площадке Минсельхоза состоится совещание по данной проблеме, к которому привлекут представителей РСПП и ВАРПЭ.

Вместе с тем Борис Кабаков напомнил, что Минпромторг ранее выступал с инициативой наделять инвесторов квотами при высокой степени готовности судна, Минсельхоз поддержал эту инициативу, но против выступило Минвостокразвития. «Это ставит в неравные условия инвесторов, которые уже завершили строительство. И непонятен критерий, что такое 90% готовности. По сути дела, мы получаем объект, который не может вести свою деятельность», - пояснил позицию ведомства директор инвестиционного департамента Минвостокразвития Илья Чернов. Герман Зверев отметил, что замечания Минвостокразвития услышаны и по ним формируется позиция, а также выразил надежду, что разногласия будут сняты на заседании согласительной комиссии.

На заседании также выступили первый заместитель генерального директора АО «Гидросторой» Сергей Подолян, генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон, исполнительный директор РК им. Калинина Павел Кудрявин, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса ПАО «Сбербанк России» Александр Панов, управляющий директор Корпоративного инвестиционного банка АО «Альфа-Банк» Сергей Андреев, рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ.

Не только экономика, но и биология

Как отметили участники встречи, при планировании второго этапа инвестквот важно провести детальный анализ реализации уже заявленных проектов по строительству флота и обязательно предусмотреть равную ответственность за реализацию проектов как рыбопромышленников, так и самих верфей, а также привлечь к экспертной проработке рыболовного законодательства банки. Кроме того, было сказано о необходимости учитывать биологический фактор при обсуждении будущего программы.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, прогнозируемое отраслевой наукой сокращение в два раза к 2025 г. общего допустимого улова основного объекта российского рыбного промысла – минтая - ставит под большой вопрос необходимость дальнейшего массового строительства судов под его добычу. «Нужно учитывать биологические риски, насколько будут создаваемые сегодня мощности обеспечены ресурсной базой, иначе рискуем повторить промысел минтая на Аляске, где после масштабной капитализации и перепромысла пришлось принудительно выводить десятки судов из эксплуатации», - указал глава АДМ. Его поддержал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, по словам которого, запасов трески и пикши в Северном бассейне едва ли хватит для тех судов, которые строятся в рамках первого этапа инвестквот.

Подводя итоги совещания, Герман Зверев отметил конструктивность и содержательность состоявшегося диалога. Комиссия РСПП и ВАРПЭ подготовят свои предложения по изменению нормативно-правой базы в части распределения ответственности между инвесторами и судостроителями к совещанию в Минсельхозе. Также будут выработаны инициативы по участию банков в работе Комиссии по инвестиционным квотам.

Отметим, что Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре плотно работает по вопросам предоставления доступа предприятий к промыслу. Так, она готовила подробный анализ последствий введения аукционов в отрасли, который рыбопромышленники до сих пор используют для отстаивания исторического принципа. В работе на этой площадке, организованной президентом ВАРПЭ Германом Зверевым, участвуют представители федеральных ведомств, Федерального Собрания, научно-исследовательских организаций, ассоциаций и предприятий отрасли. Накануне для подготовки разработок по актуальным проблемам развития рыбной отрасли ВАРПЭ заключила соглашение с Востокгоспланом - научным учреждением Минвостокразвития.

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