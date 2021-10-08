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Налоговое регулирование в рыбной отрасли решено пересмотреть

«Рыбная» комиссия РСПП обсудила налоговые изменения

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре рассмотрела законопроект по сбору за пользование водными биоресурсами. По итогам заседания эксперты определили перечень вопросов для дальнейшей подготовки значимых для отрасли поправок.

Проект изменений по налоговому регулированию в рыбной отрасли правительство внесло в Госдуму — документ отправился к депутатам после многолетних обсуждений. Планируется поменять ставки сбора по целом ряду объектов промысла, а также ввести новую систему предоставления преференций.

Профильная комиссия РСПП собралась детально обсудить законопроект, чтобы подготовить предложения для позиции союза. Президент РСПП Александр Шохин уже высказывался по предложенным изменениям на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Теперь работа над документом продолжится на площадке Думы.

Один из ключевых вопросов, который ставит бизнес-сообщество, — использование при расчетах коэффициента-дефлятора, обратил внимание председатель комиссии РСПП, президент ВАРПЭ Герман Зверев. В отраслевом сообществе считают, что такой параметр может обеспечить необоснованное увеличение налоговой нагрузки.

«На мой взгляд, он, наверное, подрывает самую главную цель этого законопроекта — увязать ставки сбора с текущими рыночными ценами на рыбопродукцию», — отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Позицию об уходе от коэффициента-дефлятора поддерживают и в Рыбном союзе. Нужно перейти к показателю, который обеспечит возможность гибко откликаться на конъюнктуру рынка, объемы возможного вылова, сложность добычи того или иного вида водных биоресурсов, заявил председатель объединения Александр Панин.

Вопрос важный, нуждается в дополнительной проработке с другими федеральными ведомствами, согласился советник министра сельского хозяйства Евгений Кац.

Представители отраслевых объединений подняли на заседании и другие вопросы, сообщает корреспондент Fishnews. Так, Рыбный союз предложил перейти от практики авансовых платежей к начислению сбора по факту. Такие изменения будут некритичны для бюджета, но позволят снизить расходы на администрирование, считает Александр Панин. Еще одна инициатива, прозвучавшая от союза, — распространить льготные условия на случай, когда добывающие предприятия по прямым договорам продают продукцию, не подпадающую под критерии глубокой переработки, перерабатывающим предприятиям в континентальной части страны.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев обратил внимание, что из сферы применения вычета при использовании новых судов исключен флот под инвестквоты, но не по всем типам объектов инвестиций есть возможность получит вычет по переработке.

Вопрос вычета по новым судам обсуждался на разных площадках, с разными ведомствами, в том числе с Минфином, напомнил руководитель управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич. И финансовое ведомство говорило, что компании, участвующие в программе инвестиционных квот, и так получают право на вылов достаточно дорогих объектов (ссылка при этом делалась на многократно повышавшиеся цены на квотных аукционах). Евгений Кац отметил, что вычет можно будет получать и на условиях работы в режиме прибрежного рыболовства.

Отраслевые объединения предложили подумать над ставками сбора по некоторым объектам. В частности, заинтересовал предприятия рост до 150 рублей — более чем в семь раз — ставки по кильке. Обсуждалась и тема предоставления льгот градо- и поселкообразующим предприятиям.

Рекомендации, подготовленные по итогам заседания, помогут определить шаги для дальнейшей работы над законопроектом, подчеркнул Герман Зверев.

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