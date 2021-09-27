Виктория Абрамченко стала крестной матерью четвертого траулера РРПК

На Адмиралтейских верфях прошла церемония спуска на воду супертраулера РРПК «Капитан Мартынов». Он присоединился к еще трем судам проекта СТ-192, достройка которых продолжается у причалов завода.

Спущенный на воду 24 сентября «Капитан Мартынов» вместе с собратом по серии «Механиком Сизовым» составляют вторую пару траулеров, строительство которых Адмиралтейские верфи ведут по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Серия насчитывает десять 108-метровых рыболовных судов проекта СТ-192 — все они участвуют в первом этапе программы инвестиционных квот и предназначены для промысла минтая и сельди на Дальнем Востоке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, крестной матерью нового траулера стала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Она напомнила, что в рамках программы инвестиционных квот строится несколько десятков рыболовных судов, шесть из которых уже переданы заказчикам.

«Это судно не только одно из самых крупных и технологически оснащенных, это еще и высокотехнологичное судно с инновационными российскими разработками. Кроме того, это экологичное судно. Благодаря этим технологиям и снижению расхода топлива уровень выбросов парниковых газов на тонну выловленной рыбы будет снижен в два раза. Сама судовая фабрика будет работать по безотходной технологии и, значит, поможет бережнее использовать ресурсы Мирового океана», — отметила Виктория Абрамченко.

«Крестник» вице-премьера «Капитан Мартынов» рассчитан на ежегодный вылов около 60 тыс. тонн рыбы. По информации компании, это в 2,5 раза выше производительности судов, которые сегодня работают в Дальневосточном бассейне. Передать судно заказчику планируется в 2022 г.

Новые траулеры отличаются повышенными требованиями к безопасности и улучшенными условиями труда и отдыха экипажей. Все суда серии рассчитаны на безотходную переработку уловов и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Уверенность в эффективной работе новых судов выразил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Всего в рамках этой программы будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла. Это действительно даст нам возможность полностью модернизировать рыбопромысловый флот Российской Федерации. Хочу поблагодарить Русскую рыбопромышленную компанию, лично Глеба Сергеевича Франка за то, что активно принимают участие в реализации этой программы, строят такие современные суда», — заявил глава федерального агентства.

Председатель совета директоров РРПК Глеб Франк сравнил участников первого этапа с ледоколами, поскольку им пришлось реализовывать проекты в условиях, когда опыта строительства рыболовных судов в России практически не было. Он подчеркнул, что подводить итоги этой модернизации рано, поскольку производственные мощности судов, строящихся под инвестквоты, охватывают не более трети российского вылова рыбы.

«Мы глубоко уверены в том, что российскую рыбу нужно ловить российскими судами. Для этого нам нужно строить новый флот. И делать это нужно как можно скорее — через пять лет существенная часть группировки действующего флота потеряет актуальность из-за возраста», — обратил внимание Глеб Франк.

Он добавил, что сейчас обсуждаются разные механизмы реализации второго этапа программы инвестквот, которые можно использовать для мотивации дальнейшего судостроения. «Какие бы механизмы в итоге ни были выбраны, мы считаем важным, что инвестиции, которые уже сделаны, нужно надежно защитить. Нам необходимо максимально эффективно использовать то, что уже создается и создано российскими рыбаками, и верфями в рамках программы обновления российского флота», — отметил собственник РРПК.\

Из десяти законтрактованных траулеров Русской рыбопромышленной компании на разных этапах постройки находится уже половина. По информации гендиректора Адмиралтейских верфей Александра Бузакова, головное судно серии «Капитан Вдовиченко» в настоящее время проходит швартовные испытания.

Фотографии пресс-службы РРПК.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews