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На Адмиралтейских верфях спустили на воду супертраулер РРПК «Капитан Мартынов». Фото пресс-службы компании

Виктория Абрамченко стала крестной матерью четвертого траулера РРПК

На Адмиралтейских верфях прошла церемония спуска на воду супертраулера РРПК «Капитан Мартынов». Он присоединился к еще трем судам проекта СТ-192, достройка которых продолжается у причалов завода.

Спущенный на воду 24 сентября «Капитан Мартынов» вместе с собратом по серии «Механиком Сизовым» составляют вторую пару траулеров, строительство которых Адмиралтейские верфи ведут по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК). Серия насчитывает десять 108-метровых рыболовных судов проекта СТ-192 — все они участвуют в первом этапе программы инвестиционных квот и предназначены для промысла минтая и сельди на Дальнем Востоке.

Как сообщает корреспондент Fishnews, крестной матерью нового траулера стала зампредседателя правительства Виктория Абрамченко. Она напомнила, что в рамках программы инвестиционных квот строится несколько десятков рыболовных судов, шесть из которых уже переданы заказчикам.

Заместитель председателя правительства Виктория АБРАМЧЕНКО

«Это судно не только одно из самых крупных и технологически оснащенных, это еще и высокотехнологичное судно с инновационными российскими разработками. Кроме того, это экологичное судно. Благодаря этим технологиям и снижению расхода топлива уровень выбросов парниковых газов на тонну выловленной рыбы будет снижен в два раза. Сама судовая фабрика будет работать по безотходной технологии и, значит, поможет бережнее использовать ресурсы Мирового океана», — отметила Виктория Абрамченко.

«Крестник» вице-премьера «Капитан Мартынов» рассчитан на ежегодный вылов около 60 тыс. тонн рыбы. По информации компании, это в 2,5 раза выше производительности судов, которые сегодня работают в Дальневосточном бассейне. Передать судно заказчику планируется в 2022 г.

Новые траулеры отличаются повышенными требованиями к безопасности и улучшенными условиями труда и отдыха экипажей. Все суда серии рассчитаны на безотходную переработку уловов и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Уверенность в эффективной работе новых судов выразил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. «Всего в рамках этой программы будет построено порядка ста судов разного тоннажа для разных районов и видов промысла. Это действительно даст нам возможность полностью модернизировать рыбопромысловый флот Российской Федерации. Хочу поблагодарить Русскую рыбопромышленную компанию, лично Глеба Сергеевича Франка за то, что активно принимают участие в реализации этой программы, строят такие современные суда», — заявил глава федерального агентства.

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ

Председатель совета директоров РРПК Глеб Франк сравнил участников первого этапа с ледоколами, поскольку им пришлось реализовывать проекты в условиях, когда опыта строительства рыболовных судов в России практически не было. Он подчеркнул, что подводить итоги этой модернизации рано, поскольку производственные мощности судов, строящихся под инвестквоты, охватывают не более трети российского вылова рыбы.

«Мы глубоко уверены в том, что российскую рыбу нужно ловить российскими судами. Для этого нам нужно строить новый флот. И делать это нужно как можно скорее — через пять лет существенная часть группировки действующего флота потеряет актуальность из-за возраста», — обратил внимание Глеб Франк.

Председатель совета директоров Русской рыбопромышленной компании Глеб ФРАНК

Он добавил, что сейчас обсуждаются разные механизмы реализации второго этапа программы инвестквот, которые можно использовать для мотивации дальнейшего судостроения. «Какие бы механизмы в итоге ни были выбраны, мы считаем важным, что инвестиции, которые уже сделаны, нужно надежно защитить. Нам необходимо максимально эффективно использовать то, что уже создается и создано российскими рыбаками, и верфями в рамках программы обновления российского флота», — отметил собственник РРПК.\

Из десяти законтрактованных траулеров Русской рыбопромышленной компании на разных этапах постройки находится уже половина. По информации гендиректора Адмиралтейских верфей Александра Бузакова, головное судно серии «Капитан Вдовиченко» в настоящее время проходит швартовные испытания.

Фотографии пресс-службы РРПК.

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