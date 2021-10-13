Госдума начала работу в новом составе

В Госдуме нового созыва продолжит действовать комитет по аграрным вопросам — в нем по-прежнему будет председательствовать Владимир Кашин. Функционал комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям будет разделен между двумя структурами.

На первом пленарном заседании Госдума восьмого созыва рассмотрела организационные вопросы. Утверждены составы комитетов Госдумы, их председатели, первые заместители и заместители председателей комитетов. В Думе будет работать 32 комитета. По-прежнему сохраняется комитет по аграрным вопросам: именно он в прошлом созыве занимался тематикой рыбохозяйственного комплекса. Председателем комитета остается Владимир Кашин (КПРФ), сообщает Fishnews.

Вместо комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям будут действовать комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды (председатель — Дмитрий Кобылкин, «ЕР»), а также комитет по собственности, земельным и имущественным отношениям (Сергей Гаврилов, КРПФ).

Пост спикера Госдумы сохранил Вячеслав Володин.

Напомним, что именно нижней палате нового созыва предстоит рассматривать налоговые изменения в рыбной отрасли, а также инициативы по квотам, о внесении которых заявляли федеральные ведомства.

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