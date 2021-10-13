Крупнейшие объединения просят не оставлять рынок без иваси

Всероссийская ассоциация рыбопромышленников и Рыбный союз обратились к вице-премьеру Виктории Абрамченко с просьбой дать отсрочку по требованию о таможенном декларировании судов в России. Это поможет сохранить флот для добычи сардины-иваси.

Крупнейшие производители рыбной продукции - Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ) и Рыбный союз - обратились к курирующему отрасль зампреду правительства Виктории Абрамченко по проблематике «незаходных» судов, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в декабре было принято правительственное постановление, согласно которому при подаче заявления на промысловый билет нужна будет информация о таможенном декларировании судна. По действующему документу, требование должно вступить в силу с 1 января 2022 г.

Однако столь скорое нововведение может ударить по добыче садины-иваси - о перспективности промысла этого объекта неоднократно говорилось на государственном уровне.

По данным Росрыболовства, на 12 октября уловы иваси на 58 тыс. тонн уступали показателю прошлого года. Хотелось бы, чтобы на промысел привлекалось больше флота, обращали внимание в ведомстве.

Со вступлением в силу требования по декларированию число судов, развивающих лов сардины, может еще сильней сократиться. В обращении группы компаний «Сигма Марин Технолоджи», направленном в ВАРПЭ, говорится, что среди «незаходных» судов и рекордсмен - МРКТ «Петр I», обеспечивший в 2019 г. вылов более 87 тыс. тонн, в 2020 г. - почти 85 тыс. тонн водных биоресурсов. В нынешнем году «Петр I» показал самый большой вылов иваси за судосутки с момента возобновления российским флотом специализированного промысла этого объекта.

Исполнение регуляторного требования по декларированию «незаходных» судов влечет необходимость единовременной уплаты рыбодобывающими предприятиями более 23,4 млрд рублей НДС и 1,7 млрд рублей таможенной пошлины, говорится в письме ВАРПЭ и Рыбного союза к вице-премьеру.

Отмечено, что рабочая группа по «регуляторной гильотине» в рыбной отрасли обратила внимание на необоснованное увеличение финансовой нагрузки и предложила установить трехлетнюю отсрочку для вступления требования в силу.

«Сардина-иваси относится к недорогим видам рыбопродукции, поэтому снижение ее поставок незамедлительно повлияет на потребительскую атмосферу в стране. В настоящее время отпускные цены снизились до 45 рублей за килограмм, а внешние рынки «схлопнулись» из-за закрытия портов КНР», - подчеркнули в объединениях.

Чтобы снизить единовременную нагрузку на рыбаков и исключить выбывание флота из работы на промысле, ВАРПЭ и Рыбный союз предложили дать отсрочку по вступлению требования о декларировании в силу до 1 января 2023 г.

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