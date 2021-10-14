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Заместитель председателя Госдумы Алексей ГОРДЕЕВ. Фото пресс-службы ГД

Алексей Гордеев продолжит курировать АПК

При работе в Госдуме восьмого созыва вице-спикер Алексей Гордеев будет отвечать за комитет по аграрным вопросам и комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

Совет Госдумы рассмотрел вопрос о распределении обязанностей среди заместителей председателя ГД. Напомним, что нижняя палата парламента приступила к работе в новом созыве.

Алексей Гордеев, сохранивший пост вице-спикера, будет курировать комитет по аграрным вопросам и комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе ГД.

На работу в Государственную Думу Алексей Гордеев перешел в прошлом году, после того как покинул правительство РФ. В качестве депутата участвовал во внесении в Госдуму проекта закона о регулировании прибрежного рыболовства, проекта об освобождении от НДС реализации племенной продукции для аквакультуры и других изменений в сфере рыбного хозяйства.

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