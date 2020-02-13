13 февраля 2020 года

Алексей Гордеев стал вице-спикером Госдумы

Госдума поддержала кандидатуру Алексея Гордеева на пост вице-спикера. В его ведении на новой должности будет в том числе и агропромышленный комплекс.

Алексей Гордеев, долгое время курировавший в правительстве АПК, избран заместителем председателя Госдумы. Кандидатуру нового вице-спикера депутаты одобрили единогласно на заседании 13 февраля, сообщает корреспондент Fishnews.

Мандат депутата от «Единой России» перешел к Алексею Гордееву в связи с досрочным прекращением полномочий Геннадия Кулика.

В 1999 по 2009 гг. Алексей Гордеев работал на посту министра сельского хозяйства (с 1999 по 2000 гг. возглавлял министерство сельского хозяйства и продовольствия). С 2000 по 2004 г. также был заместителем председателя правительства РФ. С 2009 по 2017 г. руководил Воронежской областью, затем был назначен полпредом президента в Центральном федеральном округе.

С этого поста в мае 2018 г. Алексей Гордеев вернулся в правительство РФ на позицию вице-премьера, курирующего в том числе и вопросы рыбной отрасли. В новый состав кабмина, который возглавляет Михаил Мишустин, не вошел. Теперь за рыбное хозяйство отвечает вице-премьер Виктория Абрамченко.

Fishnews