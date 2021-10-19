Президент дал поручение по развитию порта в Корсакове

Федеральные ведомства должны вместе с властями Сахалинской области рассмотреть возможность ускорения работы по модернизации порта Корсаков — эта задача вошла в перечень поручений президента.

Владимир Путин поручил Минтрансу и Минфину совместно с правительством Сахалинской области рассмотреть вопрос об ускорении реализации мероприятий по развитию морского порта Корсаков. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 декабря 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Глава государства дал поручение по итогам сентябрьского совещания по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Тогда губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко рассказал об инвестиционных планах по развитию Корсаковского порта. Для их реализации нужно устранить инфраструктурные ограничения, сообщил глава региона.

Необходима реконструкция гидротехнических сооружений — губернатор попросил ускорить финансирование этих работ. Президент поддержал идею.

На ВЭФ, проходившем в сентябре во Владивостоке, Минвостокразвития, правительство Сахалинской области, компании «Гидрострой» и «Антей управление активами» заключили соглашение по созданию в Корсакове логистического распределительного центра.

«Инвесторы хотят создать здесь мощности по переработке рыбы и морепродуктов, но для этого необходимо провести в морской гавани работы по дноуглублению и модернизировать гидротехнические сооружения. Без государственной поддержки реализовать такой большой проект сложно. Мы заручились поддержкой главы государства, будем прорабатывать вопрос софинансирования из федерального бюджета», — сообщил Валерий Лимаренко в интервью Fishnews.

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