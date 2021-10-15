В обсуждении будущего программы инвестиционных квот активное участие принимают рыбацкие регионы, ведь принятые решения определят приоритеты поддержки за счет предоставления доступа к ресурсу. В какой пропорции поддерживать флот и берег? О своей позиции по этому вопросу в интервью Fishnews рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко .

— Валерий Игоревич, сейчас обсуждается второй этап программы «квот под инвестиции» . Росрыболовство предложило 50% инвестквот распределить под создание береговых мощностей, 50% — под обновление флота. Есть точка зрения, что надо сделать основную ставку на суда. Строительство каких объектов нужно стимулировать по вашему мнению?

— Федеральное агентство по рыболовству провело первый этап предоставления инвестиционных квот. Из 20% общего объема 15% выделены на строительство судов и 5% на строительство рыбоперерабатывающих заводов.

С учетом того, что инвестиции в рыбоперерабатывающие заводы показали свою эффективность и уже работают на экономику прибрежных регионов, считаем необходимым на втором этапе реализации программы увеличить до 10% долю разрешенных объемов добычи минтая и сельди в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, предусмотренную для развития береговой инфраструктуры.

Сахалин и Курильские острова находятся в непосредственной близости к районам промысла. Предприятия имеют уникальную возможность, не замораживая улов, доставлять его на переработку. Есть, конечно, и удаленные места промысла, где могут быть предоставлены инвестиционные квоты на обновление флота, но считаем, что это решение нужно принимать по окончании первого этапа после подведения его итогов, не ранее 2025 года.

За последние несколько лет в Сахалинской области под инвестиционные квоты построены современные рыбоперерабатывающие заводы. На острове Шикотан компания «Курильский рыбак» ввела в эксплуатацию самый крупный по объемам производства завод, где перерабатываются минтай и сельдь по инвестиционным квотам, а также треска, сардина-иваси, скумбрия и другие виды ресурсов. Суммарный объем переработки водных биоресурсов на этом предприятии за 2020 год превысил 150 тыс. тонн.

Также по итогам аукционов под инвестквоты в Сахалинской области уже построены рыбоперерабатывающие заводы в Томаринском районе (ООО «Невод») и на Северных Курилах (ООО «Алаид»).

Увеличение объемов переработки водных биоресурсов позволило снизить негативные последствия от ограничений по поставкам рыбопродукции в КНР, введенных в 2020 году в связи с пандемией. Однако с учетом того, что объем российских минтая и сельди, ежегодно направляемых на переработку в КНР, составляет от 600 до 850 тыс. тонн, отечественная переработка в Дальневосточном федеральном округе имеет потенциал увеличения более чем вдвое. Я уверен, в этом меня поддержат все губернаторы приморских регионов.

Первые 50% квот были отданы на строительство судов в течение пяти лет. Судостроитель зачастую в связи с ростом спроса завышает стоимость контакта. При этом заказчик находится под угрозой расторжения договора, затягивания срока строительства, потери квот и вложенных средств. Кроме того, половина судов строятся на верфях западной части России, поэтому фактически не все инвестиции вкладываются в Дальневосточный федеральный округ.

Береговая переработка позволит не только защитить рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, но и развивать прибрежные территории, особенно на Курильских островах, находящихся в непосредственной близости к районам промысла. Такое курс учитывает планируемое введение на Курилах преференциального налогового режима.

— В сентябре на совещании у президента Владимира Путина вы выступили с предложениями по реконструкции порта Корсаков. Каким образом планируется развивать порт? Какие действия со стороны органов власти для этого необходимы?

— Мы нацелены на приоритетное развитие на островах производств, не связанных с добычей нефти и газа. Появление таких крупных проектов позволит диверсифицировать областную экономику, защитить ее от колебания котировок на нефть и газ.

Сахалинские рыбаки добывают в год более 600 тыс. тонн рыбы и морепродуктов. Но из-за нехватки современных мощностей по приемке, переработке и хранению водных биоресурсов, уловы дальневосточников уходят в иностранные порты, например в корейский Пусан. Логистический распределительный центр в Корсакове поможет вернуть отечественный бизнес на российскую территорию, на Сахалин. Вместе с ним придут новые рабочие места, дополнительные поступления в бюджет, получит развитие производственная база.

Создание логистического рыбного центра — составная часть масштабного инвестиционного проекта по модернизации морского порта Корсаков. В 2027 году транспортный узел должен превратиться в многофункциональный глубоководный хаб с волнозащитными сооружениями полного профиля и контейнерным терминалом.

В развитие глубокой переработки водных биоресурсов на базе действующего морского порта Корсаков будет вложено 7 млрд рублей. В состав логистического распределительного центра войдут рыбоперерабатывающий завод мощностью до 100 тыс. тонн готовой продукции в год, жиромучной завод, холодильники на 10 тыс. тонн и 5 тыс. тонн, грузовая контейнерная площадка и административные здания.

Инвесторы хотят создать здесь мощности по переработке рыбы и морепродуктов, но для этого необходимо провести в морской гавани работы по дноуглублению и модернизировать гидротехнические сооружения. Без государственной поддержки реализовать такой большой проект сложно. Мы заручились поддержкой главы государства, будем прорабатывать вопрос софинансирования из федерального бюджета.

— Продолжается подготовка изменений Налогового кодекса в рыбной отрасли. Большая часть сбора за пользование водными биоресурсами идет в региональные бюджет. Как в связи с этим вы оцениваете роль поправок для области?

— Все мы понимаем, что водный биологический ресурс — объект государственный и ставка сбора давно не претерпевала индексацию, поэтому требуются корректировки.

Особой нагрузки в части уплаты сбора по новой ставке наши предприятия не ощутят, так как законопроектом предусмотрено предоставление налоговых вычетов в ряде случаев: при выпуске продукции из определенного правительством списка (это должно поддержать глубокую переработку), при использовании новых судов отечественной постройки и при работе в режиме прибрежного рыболовства.

Предлагаемые вычеты помогут сдерживать цену на внутреннем рынке региона и на всей территории России, то есть изменения не должны отразиться на конечном потребителе.

Плательщик сбора сможет воспользоваться одним из трех видов вычета. Все вычеты будут предоставляться в едином размере, равном 85%, поэтому отрицательного влияния на наши предприятия эти изменения не окажут.

Рыбопромышленные предприятия понимают всю значимость обеспечения качественной продукцией населения Сахалинской области, поэтому охотно идут нам навстречу и заключают соглашения о поставке свежевыловленной рыбы. На сегодняшний день у нас заключено восемь соглашений, цена по которым до конца года неизменна. И в следующем году значительного удорожания не будет.

Я поставил задачу агентству по рыболовству Сахалинской области содействовать муниципальным образованиям в обеспечении жителей региона свежей рыбой по ценам ниже рыночных. В зависимости от сезона добычи ассортимент продукции меняется, в начале года это была навага, потом камбала, минтай, терпуг и другие виды.

На период лососевой путины мы договорились с рыбопромышленными предприятиями о поставке качественной горбуши по цене 60 рублей, в рознице цена составила от 60 до 100 рублей за килограмм. Население могло приобретать горбушу не реже одного раза в неделю по цене не выше 100 рублей во всех районах области.

Общий объем реализованной свежей качественной рыбы составил свыше 240 тонн, в том числе 120 тонн тихоокеанских лососей. Этот опыт мы будем применять в следующем году.

— Еще одна важная тема — любительское рыболовство. Какие меры по его развитию прорабатываются сейчас в Сахалинской области?

— По инициативе правительства Сахалинской области в регионе предусмотрена возможность для всех жителей свободно и бесплатно ловить горбушу на удочку и сетями в специально отведенных для этого 54 местах морской акватории. При этом приоритетом, безусловно, остается сохранение биоресурсов: вылов допускается в пределах суточной нормы. Такой вид рыболовства пользуется большой популярностью среди жителей Сахалинской области.

Также наш регион вошел в пятерку регионов — участников пилотного проекта, в рамках которого рыбаки-любители смогут законно продавать свой улов.

В Сахалинской области десятки тысяч рыбаков-любителей. Законные условия реализации своего улова для них – это хорошая возможность дополнительного заработка. Кроме того, на столах будет больше свежей продукции.

На заседании Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса под председательством вице-премьера Виктории Валерьевны Абрамченко также подтвердили приоритетность этого проекта, и в настоящее время разрабатывается правовой механизм, позволяющий определить точный перечень товаров. Ввести норму о том, что реализация продукции не является предпринимательской деятельностью и будет привязка к суточным уловам.

Рыбаки-любители, легально добывающие и продающие свой улов, в первую очередь будут заинтересованы в сохранении запасов водных биоресурсов.

Надеемся, что этот законопроект будет принят до конца нынешнего года.

Fishnews , октябрь 2021 г.