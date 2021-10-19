Георгий Мартынов: НДС обнуляют по предложению рыбаков и верфей

Предполагаемое обнуление НДС для судоремонта — важный шаг, который в будущем поможет обеспечить конкурентоспособность отечественных верфей, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно до середины декабря подготовить предложения по обнулению ставки НДС при ремонте и обслуживании судов рыбопромыслового флота.

«С предложением об обнулении НДС для судоремонта наша ассоциация выступала еще полтора-два года назад. В частности, мы подавали это предложение, когда Дальний Восток для изучения ситуации на верфях посетила группа сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Митиным. Я знаю, что с аналогичными предложениями выступали и судоремонтные предприятия, ведь эта мера уже была предусмотрена в действовавшей до 2002 года редакции Налогового кодекса. И мы рады, что это предложение, в том числе и наше, учтено», — рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На вопрос корреспондента Fishnews о том, станут ли после обнуления НДС наши верфи конкурентоспособными по сравнению с южнокорейскими, глава АРПП ответил: «В этом смысле мы находимся только в самом начале пути, ведь конкурентоспособность определяется не только ценообразованием. Но Российская Федерация сейчас предпринимает определенные шаги. Например, те суда, которые сейчас строятся на дальневосточных верфях, конечно, в дальнейшем для техобслуживания будут приходить на родные верфи. Нужно прикладывать усилия, чтобы создать у нас конкурентные условия для ремонта.

Почему наш флот ремонтируется в Корее? Сейчас большинство судов, работающих на промысле, иностранной постройки. А в Корее создана удобная база запчастей. Не надо никакого таможенного оформления, по заявке судовладельца буквально в считанные часы эта запчасть может быть привезена и установлена. Нам нужно у себя предусмотреть таможенные льготы на ввоз запчастей, предоставить возможность ускорить их доставку. Поэтому предполагаемое сейчас обнуление НДС для судоремонта — это лишь один из факторов, это важный шаг, который в будущем сможет обеспечить отрасли конкурентоспособность».

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