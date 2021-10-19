Новости
Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Георгий Мартынов: НДС обнуляют по предложению рыбаков и верфей

Предполагаемое обнуление НДС для судоремонта — важный шаг, который в будущем поможет обеспечить конкурентоспособность отечественных верфей, отмечает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

По поручению главы государства Владимира Путина правительство должно до середины декабря подготовить предложения по обнулению ставки НДС при ремонте и обслуживании судов рыбопромыслового флота.

«С предложением об обнулении НДС для судоремонта наша ассоциация выступала еще полтора-два года назад. В частности, мы подавали это предложение, когда Дальний Восток для изучения ситуации на верфях посетила группа сенаторов во главе с первым зампредом комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Митиным. Я знаю, что с аналогичными предложениями выступали и судоремонтные предприятия, ведь эта мера уже была предусмотрена в действовавшей до 2002 года редакции Налогового кодекса. И мы рады, что это предложение, в том числе и наше, учтено», — рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

На вопрос корреспондента Fishnews о том, станут ли после обнуления НДС наши верфи конкурентоспособными по сравнению с южнокорейскими, глава АРПП ответил: «В этом смысле мы находимся только в самом начале пути, ведь конкурентоспособность определяется не только ценообразованием. Но Российская Федерация сейчас предпринимает определенные шаги. Например, те суда, которые сейчас строятся на дальневосточных верфях, конечно, в дальнейшем для техобслуживания будут приходить на родные верфи. Нужно прикладывать усилия, чтобы создать у нас конкурентные условия для ремонта.

Почему наш флот ремонтируется в Корее? Сейчас большинство судов, работающих на промысле, иностранной постройки. А в Корее создана удобная база запчастей. Не надо никакого таможенного оформления, по заявке судовладельца буквально в считанные часы эта запчасть может быть привезена и установлена. Нам нужно у себя предусмотреть таможенные льготы на ввоз запчастей, предоставить возможность ускорить их доставку. Поэтому предполагаемое сейчас обнуление НДС для судоремонта — это лишь один из факторов, это важный шаг, который в будущем сможет обеспечить отрасли конкурентоспособность».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний востокправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

«Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

Виктор ЛИТВИНЕНКО

Мы решаем задачу государственного масштаба

Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

Генеральный директор ППК «Максимиха»

Андрей ФИЛАТОВ

Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

Генеральный директор компании «Антей»

Александр НИКОЛАЕВ

Развиваемся в разных направлениях

Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

Представитель группы «Норебо»

Сергей СЕННИКОВ

Подумать над географией

Все интервью

Личное мнение

Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

Член совета директоров РК «Восток-1»

Александр ПЕРЕДНЯ

«Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

Заслуженный работник рыбного хозяйства России

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Инвестиционные квоты — это путь в никуда

Все материалы

Крупным планом

Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

Российский минтай под наблюдением

Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

Облегчая путь к потребителю

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

Рупор марикультуры Дальнего Востока

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.