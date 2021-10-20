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Зампред законодательного собрания Камчатки Андрей КОПЫЛОВ и министр рыбного хозяйства региона Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ на заседании профильного комитета Совета Федерации. Фото пресс-службы заксобрания Камчатки

Камчатка просит защитить инвесторов от «второй волны» инвестквот

Рыбная отрасль Камчатки рискует потерять до 30% уловов на втором этапе инвестквот. На заседании профильного комитета СФ представители региона предложили сделать акцент на береговую переработку и защитить интересы инвесторов первого этапа.

Первый этап инвестквот стал знаковым для Камчатского края, заявил на расширенном заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Из 42 договоров под инвестквоты на Дальнем Востоке 28 были заключены с камчатскими предприятиями. При этом 8 объектов — судов и заводов — уже сдано, а общий объем инвестиций превысил 60 млрд рублей. В отрасли появилось около 2 тыс. дополнительных рабочих мест, а налоговая отдача выросла в 1,4 раза.

Тем не менее продолжение программы инвестквот несет высокие риски для региона. «По итогам первого этапа, если будут реализованы все инвестпроекты, вылов камчатских предприятий сократится на 13%. Это очень много. Если мы берем во внимание планы второго этапа, то при аналогичных первому итогах мы можем потерять до 30% всех выловов на Камчатке. Для отрасли, которая формирует более 30% валового регионального продукта, такие потери — это огромный, колоссальный удар по экономике Камчатского края», — заявил руководитель краевого минрыбхоза.

Дисбаланс, по его словам, создает перекос в распределении инвестквот в рамках первого этапа в сторону судостроения. На стимулирование развития береговой инфраструктуры было выделено только 25% ресурсов. В рамках второго этапа регион предлагает уделить внимание переработке, как минимум уравняв береговые инвестпроекты по объемам квот с судостроением, сообщает корреспондент Fishnews.

На необходимость господдержки этого направления указывал губернатор Камчатского края Владимир Солодов. «Нужно наращивать переработку на нашем берегу. Она дает наиболее понятный вклад в развитие национальной экономики, обеспечивает рабочие места, — отметил глава региона в интервью Fishnews. — У компаний отрасли есть опыт, готовность инвестировать. Думаю, с учетом приоритетности береговой переработки это обеспечит серьезный импульс для повышения экономической отдачи от рыбной промышленности, повышение глубины переработки, сделает нашу отрасль более защищенной от внешних шоков».

Краевые власти считают важным предусмотреть механизм защиты добросовестных компаний-инвесторов от уменьшения ресурсного обеспечения. «Если компании, активно принявшие участие в инвестициях на первом этапе, войдут во второй этап с минусовкой 20% по исторической квоте, то их экономика может просто не выдержать, и они обанкротятся из-за такого решения», — предупредил участников заседания о рисках Андрей Здетоветский.

Предложения дальневосточников поддержал член СФ от Карелии Игорь Зубарев. Он отметил, что механизм защиты инвесторов должен охватывать всех участников программы инвестквот — тех, кто строил как рыболовные суда, так и береговые заводы.

«Очень важно при поддержке инвесторов первого этапа учесть единый подход, что к судам, что к фабрикам», — обратился сенатор к коллегам по верхней палате парламента и предложил зафиксировать это в протоколе заседания.

«Полностью с вами согласен, будем это реализовывать», — отреагировал председатель профильного комитета СФ Алексей Майоров.

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Fishnews

  • Зампред законодательного собрания Камчатки Андрей КОПЫЛОВ и министр рыбного хозяйства региона Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ на заседании профильного комитета Совета Федерации. Фото пресс-службы заксобрания Камчатки
  • Министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Андрей МАЙОРОВ. Фото пресс-службы СФ
  • Актуальные проблемы рыбной отрасли Камчатки рассмотрели на заседании профильного комитета Совфеда. Фото пресс-службы СФ
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