Новости
Заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ

Минсельхоз уточнит требования по учету инвестквот

Рабочая группа при профильном комитете СФ рекомендовала Минсельхозу рассмотреть возможность освоения инвестквот, выделенных на заводы, в рамках группы лиц, в которую входит инвестор, и уточнить обязательства по объемам переработки уловов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утвердил протокол и решения рабочей группы по мониторингу подзаконных актов в области рыболовства и аквакультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, участники группы указали на необходимость уточнения нормативной базы по инвестквотам, закрепленным за предприятиями береговой рыбопереработки, и рекомендовали Минсельхозу подготовить изменения в пакет постановлений правительства по инвестквотам.

Член СФ от Карелии Игорь Зубарев отметил, что требование инвестиционных контрактов о необходимости переработки не менее 70% инвестиционной квоты на заводе, построенном под эту квоту, на практике труднореализуемо. Поскольку рыба проходит первичную обработку на судах, до завода доезжает не весь объем улова.

«Это небольшая неточность, которую я бы предложил исправить в формулировке по аналогии с судами, поскольку для судов, построенных под квоты на инвестиционные цели, такой формулировки нет», — заявил сенатор.

Обязанности инвестора нужно конкретизировать, изложил на заседании комитета позицию рабгруппы ее руководитель, член СФ Сергей Митин. Требование о переработке не менее 70% инвестквоты может применяться, только если уловы водных ресурсов не проходили одну или несколько технологических операций на рыбопромысловом судне, прежде чем попасть на завод в качестве входящего сырья.

Рабгруппа также выдвинула предложение о производстве на заводах продукции в счет инвестквоты из уловов, добытых группой лиц, в которую входит инвестор, если речь идет о тех же самых видах водных биоресурсов и районах их промысла. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев рассказал, что при отдельном освоении этих ресурсов рыбаки сталкиваются как с проблемой их доставки на берег, так и с временными потерями.

Если речь идет о нескольких сотнях тонн минтая, разбросанных по удаленным друг от друга районам промысла, осваивать их строго в объемах, предусмотренных по инвестквотам, экономически невыгодно. «Транспортное судно, которое принимает по 5 тыс. тонн, не будет отклоняться за ста тоннами рыбы в другой район», — объяснил представитель АСРФ.

Он описал ситуацию с заводом «Русский минтай», построенном под инвестквоты в Приморском крае. «Разрешение на вылов получено 15 января, но первая рыба по инвестквоте, пока поймали и привезли, пришла в конце марта. До этого времени работали на покупной рыбе. То же самое будет в конце года – минтай, которого выловили в ноябре-декабре, попадет на завод только в феврале — в начале марта, соответственно, его не успеют переработать. Как выполнять обязательства, которые есть у инвестора, и отчитываться по итогам года?» — привел пример Алексей Осинцев.

Позицию рыбаков разделяют переработчики в лице Рыбного союза. «Мы поддерживаем предложение по освоению инвестквоты группой лиц. Вот это беганье по морям — совершенно глупая история, это очевидно», — высказал мнение председатель объединения Александр Панин.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев напомнил, что ассоциация уже не раз обращалась к регулятору с аналогичной инициативой. Он также обратил внимание на актуальность вопросов об исключении требования об обязательных банковских гарантиях для проектов, в которых инвестор выполнил все свои обязательства по финансированию, и об освобождении инвестора от ответственности при нарушении верфью срока реализации проектов по строительству судов. ВАРПЭ планирует снова внести эти предложения при дальнейшем обсуждении изменений в нормативные акты по инвестквотам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
  • Член Совета Федерации от Карелии Игорь ЗУБАРЕВ. Фото пресс-службы СФ
  • Руководитель рабочей группы по мониторингу подзаконных актов в области рыболовства и аквакультуры сенатор Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ, председатель Рыбного союза Александр ПАНИН, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы Совфеда
  • Заседание комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Фото пресс-службы СФ
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: аквакультураварпэминтайправительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Губернатор Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства Сахалинской области

    Губернатор Сахалинской области

    Валерий ЛИМАРЕНКО

    Инвестиции в береговые заводы показали свою эффективность

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК)

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    «Вторую волну» инвестиционных квот поднимают те, кому нужен дополнительный передел ресурсов здесь и сейчас

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Генеральный директор Русской рыбопромышленной компании

    Виктор ЛИТВИНЕНКО

    Мы решаем задачу государственного масштаба

    Генеральный директор ППК «Максимиха» Андрей ФИЛАТОВ

    Генеральный директор ППК «Максимиха»

    Андрей ФИЛАТОВ

    Кластер — это снижение издержек и синергия участников рынка

    Генеральный директор компании «Антей» Александр НИКОЛАЕВ

    Генеральный директор компании «Антей»

    Александр НИКОЛАЕВ

    Развиваемся в разных направлениях

    Представитель группы «Норебо» Сергей СЕННИКОВ

    Представитель группы «Норебо»

    Сергей СЕННИКОВ

    Подумать над географией

    Все интервью

    Личное мнение

    Член совета директоров РК «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ

    Член совета директоров РК «Восток-1»

    Александр ПЕРЕДНЯ

    «Инвестиционные квоты — это путь в никуда»: продолжение дискуссии

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Инвестиционные квоты — это путь в никуда

    Все материалы

    Крупным планом

    Поршневой компрессор GEA Grasso. Фото компании «ГЕА Рефрижерейшн РУС»

    GEA Grasso: высокие требования к промышленному холоду

    Добытчики минтая помогают отраслевым НИИ собирать важную информацию о запасах главного промыслового ресурса

    Российский минтай под наблюдением

    Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ ознакомился с проектом ППК «Максимиха» на выставке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы компании

    Облегчая путь к потребителю

    Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ, первый заместитель председателя правления Виктор ЗАРАЙСКИЙ и гендиректор компании «СПТ» Сергей ВИТЯЗЕВ. Фото пресс-службы ESG

    Рупор марикультуры Дальнего Востока

    События

    Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоялись после двухлетнего перерыва. Фото пресс-службы ESG

    Форум и выставка в Санкт-Петербурге: яркое возвращение

    Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

    РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.