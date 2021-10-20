Минсельхоз уточнит требования по учету инвестквот

Рабочая группа при профильном комитете СФ рекомендовала Минсельхозу рассмотреть возможность освоения инвестквот, выделенных на заводы, в рамках группы лиц, в которую входит инвестор, и уточнить обязательства по объемам переработки уловов.

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию утвердил протокол и решения рабочей группы по мониторингу подзаконных актов в области рыболовства и аквакультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, участники группы указали на необходимость уточнения нормативной базы по инвестквотам, закрепленным за предприятиями береговой рыбопереработки, и рекомендовали Минсельхозу подготовить изменения в пакет постановлений правительства по инвестквотам.

Член СФ от Карелии Игорь Зубарев отметил, что требование инвестиционных контрактов о необходимости переработки не менее 70% инвестиционной квоты на заводе, построенном под эту квоту, на практике труднореализуемо. Поскольку рыба проходит первичную обработку на судах, до завода доезжает не весь объем улова.

«Это небольшая неточность, которую я бы предложил исправить в формулировке по аналогии с судами, поскольку для судов, построенных под квоты на инвестиционные цели, такой формулировки нет», — заявил сенатор.

Обязанности инвестора нужно конкретизировать, изложил на заседании комитета позицию рабгруппы ее руководитель, член СФ Сергей Митин. Требование о переработке не менее 70% инвестквоты может применяться, только если уловы водных ресурсов не проходили одну или несколько технологических операций на рыбопромысловом судне, прежде чем попасть на завод в качестве входящего сырья.

Рабгруппа также выдвинула предложение о производстве на заводах продукции в счет инвестквоты из уловов, добытых группой лиц, в которую входит инвестор, если речь идет о тех же самых видах водных биоресурсов и районах их промысла. Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей Осинцев рассказал, что при отдельном освоении этих ресурсов рыбаки сталкиваются как с проблемой их доставки на берег, так и с временными потерями.

Если речь идет о нескольких сотнях тонн минтая, разбросанных по удаленным друг от друга районам промысла, осваивать их строго в объемах, предусмотренных по инвестквотам, экономически невыгодно. «Транспортное судно, которое принимает по 5 тыс. тонн, не будет отклоняться за ста тоннами рыбы в другой район», — объяснил представитель АСРФ.

Он описал ситуацию с заводом «Русский минтай», построенном под инвестквоты в Приморском крае. «Разрешение на вылов получено 15 января, но первая рыба по инвестквоте, пока поймали и привезли, пришла в конце марта. До этого времени работали на покупной рыбе. То же самое будет в конце года – минтай, которого выловили в ноябре-декабре, попадет на завод только в феврале — в начале марта, соответственно, его не успеют переработать. Как выполнять обязательства, которые есть у инвестора, и отчитываться по итогам года?» — привел пример Алексей Осинцев.

Позицию рыбаков разделяют переработчики в лице Рыбного союза. «Мы поддерживаем предложение по освоению инвестквоты группой лиц. Вот это беганье по морям — совершенно глупая история, это очевидно», — высказал мнение председатель объединения Александр Панин.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев напомнил, что ассоциация уже не раз обращалась к регулятору с аналогичной инициативой. Он также обратил внимание на актуальность вопросов об исключении требования об обязательных банковских гарантиях для проектов, в которых инвестор выполнил все свои обязательства по финансированию, и об освобождении инвестора от ответственности при нарушении верфью срока реализации проектов по строительству судов. ВАРПЭ планирует снова внести эти предложения при дальнейшем обсуждении изменений в нормативные акты по инвестквотам.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews