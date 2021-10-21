Продовольственный комитет РСПП поддержал «рыбные» инициативы

На заседании нового комитета РСПП по продовольственной политике президент ВАРПЭ и руководитель рыбохозяйственной комиссии союза Герман Зверев выдвинул ряд важных предложений по регулированию отрасли.

Комитет РСПП по продовольственной политике собрался на заседание впервые. В мероприятии участвовали президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Рыбный рынок отреагировал на внешние условия

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев представил данные о финансово-экономическом состоянии отрасли.

«В 2019 году отраслевая прибыль составила 190 млрд рублей, в 2020 году — 150 млрд рублей: сократилась на 17%. Затормозился прирост отраслевой выручки: в период с 2010 по 2020 годы отраслевая выручка в рыбной отрасли росла среднегодовыми темпами в 12%, по итогам 2020 года выросла всего на 8%. В текущем году обе эти тенденции сохранились. Отраслевая прибыль в первом полугодии сократилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выручка выросла в первом полугодии всего на 3%», — рассказал Герман Зверев. По его словам, ухудшение финансового состояния отрасли происходит в условиях растущей закредитованности предприятий.

«Кредиторская задолженность предприятий рыбной отрасли на 1 января 2021 года превысила 550 млрд рублей, что составляет 80% ежегодной отраслевой выручки. Высокая закредитованность в отрасли безусловно влияет на состояние продовольственного рынка», — констатировал глава профильной комиссии РСПП. Он отметил, что в этом году ситуация обусловлена сочетанием двух факторов. Первый — инвестиционный «большой скачок», связанный с инвестквотами. Второй фактор — это «искусственная кома», в которую сознательно ввел себя Китай.

Президент ВАРПЭ подчеркнул, что отраслевые инвестиции в горизонте 2017 — 2021 гг. превышают 280 млрд рублей и не могут быть ни приостановлены, ни заморожены в зависимости от реального финансового состояния и состояния рынка. «Эти инвестиции затверждены договорами с Росрыболовством и носят обязательный характер. Неисполнение условий договоров повлечет за собой изъятие у предприятий инвестиционных квот. При этом часть этих квот была приобретена на аукционах более чем за 142 млрд рублей, взятых в кредит в банках. Отказаться от этих инвестиций невозможно», — объяснил Герман Зверев.

Также он рассказал о влиянии закрытия китайского рынка на финансовое состояние отрасли и объем поставок на внутренний рынок, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации. «В нынешнем году громадный объем добытого минтая у нас остался непристроенным. Казалось бы, открылось окно для увеличения поставок на внутренний рынок, но у нас на продовольственном внутреннем рынке сложилась ситуация, которую ярче всего охарактеризовал в свое время Владимир Ильич Ленин. Дистрибьюторы и розница не хотят покупать по-старому, рыбопромышленники не могут продавать по-новому», — отметил Герман Зверев.

По его словам, дистрибьюторы и розница не спешат с закупками стремительно подешевевшего минтая, потому что делают ставку на дальнейшее снижение отпускных цен. Рыбопромышленники, в свою очередь, не торопятся реализовывать этот объем, так как значительная часть минтая находится на холодильниках в Республике Корея и физически не может быть ввезена обратно из-за того, что транспортный флот скован сроками оформления в портах Китая. Этот период увеличился с 5–7 суток до 20 суток.

«С нашей точки зрения, «минтаевый кейс» четко показывает, что дестабилизация сложившихся торговых потоков (включая внешнеторговые потоки) наносит ущерб внутреннему продовольственному рынку. Расчет на то, что резкое сокращение поставок за рубеж приведет к тому, что этот объем окажется на внутреннем рынке, не срабатывает», — уверен Герман Зверев.

Он подчеркнул, что в этом году ситуацию усугубило рекордное повышение транспортных расходов на перевозку рыбопродукции. На 1 октября стоимость доставки 1 кг рыбопродукции в контейнере по железной дороге составила 25 рублей. «Для некоторых видов рыбопродукции, например для сельди, отпускная цена которой 63 рубля, для сардины-иваси, отпускная цена на которую 45 рублей, стоимость доставки 25 рублей становится практически запретительным тарифом», — констатировал председатель «рыбной» Комиссии РСПП.

Субсидии на дорогу и отсрочка «незаходному» флоту

Герман Зверев внес несколько предложений в рекомендации по итогам заседания. Первое — расширить предусмотренное Минсельхозом субсидирование железнодорожного тарифа для рыбопродукции и расширить перечень продукции, добавив в него сельдь и горбушу. Второе — установить годовой переходный период для вводимого с 1 января 2022 г. требования по таможенному оформлению рыбопромысловых судов. Третье — исключение из поправок в Налоговый кодекс коэффициента-дефлятора для расчета ставок сборов за водные биоресурсы. Четвертое — включение вопроса о применяемых китайской стороной антиковидных ограничениях в повестку ежегодного заседания глав правительств России и Китая.

Президент РСПП Александр Шохин сообщил, что предложение Комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре о включении «рыбного вопроса» в повестку встречи глав правительства России и Китая поддержано. Председатель Комитета по продовольственной политике РСПП Сергей Михайлов отметил, что предлагаемые главой ВАРПЭ меры будут отражены в итоговых рекомендациях.

О комитете РСПП

Комитет РСПП по продовольственной политике решено было создать в августе 2021 г. В сфере внимания нового органа — решение вопросов доступности продуктов питания для всех слоев населения страны.

Заявлено среди задач и укрепление позиций российской продукции АПК на международных рынках, улучшение инвестиционного климата в сфере производства продовольствия.

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