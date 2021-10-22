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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

Андрей Здетоветский: К следующей путине нужно ответить на ряд вопросов

«Красная» путина на Камчатке завершилась успешно, однако отмечено неблагополучное состояние запасов лососей в ряде районов, рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский. Предстоит определить меры регулирования для сохранения ресурсов.

В Камчатском крае добыто более 440 тыс. тонн тихоокеанских лососей, в том числе 434,5 тыс. тонн — в режиме промышленного рыболовства, сообщил министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский в интервью Fishnews.

Он привел данные по объектам и местам вылова: освоено почти 376 тыс. тонн горбуши, 23,5 тыс. тонн кеты, 28,5 тыс. тонн нерки. При основной район промысла — этой рыбы — река Озерная — в нынешнем году выглядел не очень позитивно, отметил глава краевого минрыбхоза.

«Ход рыбы был достаточно растянутый, вылов составил чуть больше 14 тыс. тонн, хотя ранее в этом бассейне добывалось 20 тыс. тонн и более. Всегда запас был стабилен, никаких вопросов по воспроизводству не возникало. Показатели пропуска рыбы на нерестилища были на уровне выше среднего, выше показателей, которые рекомендовал КамчатНИРО», — сообщил Андрей Здетоветский.

По его словам, было пропущено около 1,8 млн экземпляров — это верхняя граница оптимума. Контроль на рыбоучетном заграждении прекратился на показателе 1,65 млн особей, но на реке мониторинг с использованием гидроакустического оборудования показал около 1,8 миллиона.

«Рискну предположить, что с высокой долей вероятности после окончания контроля ход нерки продолжался. Странно при этом, почему так снизился запас, — обратил внимание министр. — Рыбаки жаловались на невысокие уловы. В чем причина, пока непонятно. Надеюсь, что наука даст ответ на этот вопрос».

Вылов кижуча составил 6,4 тыс. тонн. Основные объемы добыты на Западной Камчатке — 4,8 тыс. тонн. По Восточной Камчатке — порядка 1,6 тыс. тонн. «Таким образом, показатели по кижучу в нынешнем году не очень высокие, ниже прогнозных значений, — констатировал собеседник Fishnews. — С причинами также еще предстоит разобраться, так как показатели по естественному воспроизводству у этого поколения были высокие».

Общий итог по чавыче — 311 тонн. Ее запасы снижаются и уловы все меньше, рассказал Андрей Здетоветский.

Он также отметил неблагополучную обстановку в Авачинском заливе, Авачинской губе. Непросто, по словам министра, обстоят дела с запасами рек Авача и Паратунка.

«Ученые отмечают, что, по всей видимости, на следующий год потребуется принимать вынужденные меры и закрывать промысел для сетных орудий лова для разных категорий пользователей — для промышленности, любителей, коренных народов», — сообщил министр.

Вторым по проблемности районом в этом году он назвал реку Опала на западном побережье. Кроме того, по-прежнему озабоченность вызывает состояние реки Камчатка, хотя в нынешнем году ситуация там сложилась благополучная, отметил Андрей Здетоветский.

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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