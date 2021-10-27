Росрыболовство просит у таможни скидку для «незаходных» судов

Требование заплатить таможенные платежи за весь период эксплуатации «незаходных» судов приведет к миллиардным потерям для рыбодобывающих предприятий, заявил замруководителя Росрыболовства Хасан Лихов.

К теме рыбопромыслового флота обратились участники круглого стола по вопросам поддержки развития гражданского судостроения и судоремонта, организованного 26 октября комитетом Совета Федерации по экономической политике. Заместитель руководителя Росрыболовства Хасан Лихов отметил, что за последние 10—15 лет в отрасли накопилось определенное количество так называемых незаходных судов — они используются на промысле, но не проходят таможенное оформление в российских портах.

«Мы бы попросили еще раз рассмотреть, может быть, наших коллег из ФТС, в части этих судов возможность установления уплаты таможенных пошлин и приведения в соответствие нормативной базы для «незаходных» судов по объему последних предъявляемых операций», — изложил позицию отраслевого регулятора замглавы федерального агентства.

Напомним, с 1 января 2022 г. вступают в силу новые правила получения разрешений на вылов: для оформления промыслового билета необходимо будет предоставить сведения о таможенном декларировании судна. Как сообщает корреспондент Fishnews, отраслевые ассоциации уже не раз просили установить для этого требования переходный период на один, а лучше на три года, но пока такого решения не принято.

«В соответствии с требованиями Таможенного кодекса сейчас должны будут подсчитать такие таможенные платежи за весь период эксплуатации и, соответственно, предъявить к уплате судовладельцам. Это миллиарды рублей. И это может привести в целом к финансовой неустойчивости отдельных организаций, если такие платежи придется платить», — подчеркнул Хасан Лихов.

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