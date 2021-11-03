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Для Арктики обновили госпрограмму

Правительство выпустило госпрограмму развития Арктической зоны в новой редакции. Власти заявили о задаче привлечь в регион инвестиции.

Новая редакция госпрограммы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации» утверждена постановлением правительства от 30 октября 2021 г. № 1877. Документ вступит в силу с 1 января 2022 г. При этом период реализации программы продлен до 2030 г. (сейчас действие предусмотрено до 2024 г.).

Среди конкурентных преимуществ арктических территорий разработчики документа отметили преференциальный режим, установленный для предпринимательства и инвестиций, господдержку инвесторов, вкладывающихся в инфраструктуру, создание территории опережающего развития (ТОР) «Столица Арктики». Указывается, что утверждена программа государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных народов в Арктической зоне.

Эти меры создают условия для роста внебюджетных инвестиций в экономику региона и помогают повышать качества жизни населения, полагают разработчики.

Приоритетами господдержки в регионе названы создание стимулов для предпринимательства, инфраструктурная поддержка новых инвестпроектов, развитие экономического сотрудничества с регионами арктических государств, привлечение иностранных инвесторов.

Показатели социально-экономического развития арктических регионов должны быть выше среднего уровня по России, сообщает корреспондент Fishnews. На эти цели должно направляться 50% обязательных платежей, которые вносят в федеральный бюджет предприниматели, пользующиеся особыми условиями работы.

Политика регионов, входящих в состав Арктической зоны, должна быть направлена на создание преференций для привлечения инвестиций, снижение административных барьеров, сохранение и развитие человеческого капитала.

Задачи по развитию региона должны решаться в рамках федеральных проектов «Государственная поддержка реализации на территории Арктической зоны РФ инвестпроектов» и «Развитие международного экономического сотрудничества в Арктической зоне РФ».

Почему обновляются госпрограммы

С 2022 г. в России начнет действовать новая система управления госпрограммами, должны трансформироваться подходы к их разработке и выполнению.

Уже перевыпущены госпрограмма развития рыбохозяйственного комплекса, а также госпрограмма «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений».

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