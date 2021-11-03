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Глава Минвостокразвития Алексей ЧЕКУНКОВ и заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Кореи ПАК Ки Ён обсудили перспективы сотрудничества. Фото пресс-службы российского ведомства

Корейцев пригласили вкладываться в Дальний Восток

Минвостокразвития рассказало корейской стороне о льготах, которые планируется ввести для инвестпроектов на Курилах. Рассматривались и другие направления сотрудничества.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Кореи Пак Ки Ён обсудили перспективы сотрудничества.

По словам Пак Ки Ёна, сегодня в Дальневосточном регионе работает около 50 корейских компаний. «Пока этот показатель не соответствует потенциальным возможностям, которые существуют на Дальнем Востоке. С реализацией новых проектов количество корейских компаний и объемы инвестиций будут расти», — цитирует пресс-служба Минвостокразвития корейского замминистра.

Среди крупных проектов, предполагающих привлечение капитала корейских инвесторов, в российском министерстве назвали развитие в Приморском крае перегрузочного терминала. Речь идет о строительстве инфраструктуры для перевалки рыбопродукции и смешанных грузов общим объемом до 1,2 млн тонн в год, а также о создании холодильных мощностей для хранения рыбной продукции объемом 25 тыс. тонн единовременно. По заказу Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея разработано предТЭО проекта создания терминала, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Алексей Чекунков пригласил корейских инвесторов участвовать в создании города — спутника Владивостока. В качестве других новых направлений российско-корейского сотрудничества были представлены проекты в сфере водородной энергетики, научно-технологическое партнерство в рамках формируемого на острове Русский инновационного центра, совместное развитие арктических проектов.

Корейской стороне презентованы льготы и преференции для инвесторов, которые планируется создать на Курильских островах. Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству и властям Сахалинской области обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих особые условия для новых организаций на Курилах. Это должны быть налоговые льготы, послабления в плане администрирования. Глава государства подчеркнул, что особыми условиями смогут воспользоваться не только российские, но и зарубежные инвесторы.

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