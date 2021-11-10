Сенаторы пообещали курировать поправки в «рыбные» законопроекты

Профильный комитет Совфеда обсудил законопроекты в сфере рыболовства, находящиеся на разных стадиях рассмотрения в Госдуме, и поправки, которые необходимо внести в ходе доработки этих актов.

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию на заседании 9 ноября рассмотрел обширный блок законопроектов, связанных с регулированием различных аспектов рыболовства. Два из них, которые готовятся ко второму чтению, — о запрете промышленного и прибрежного рыболовства морских млекопитающих и об удалении затонувших судов — сенаторы поддержали без замечаний.

Первый зампред комитета Сергей Митин проинформировал коллег о поправках, подготовленных перед вторым чтением к законопроекту об осуществлении погрузочно-разгрузочной деятельности с судна на судно. Члены комитета высказались против применения правил, регламентирующих перегрузы в отношении загрязняющих веществ, к сельскохозяйственной продукции и рыбной продукции.

«Рыбная продукция — это действительно обсуждаемая позиция», — согласился статс-секретарь — замглавы Минтранса Дмитрий Зверев и выразил готовность продолжить диалог по этому вопросу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, сенаторы указали на необходимость доработки законопроекта о повышении ставок сбора за пользование водными биоресурсами. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс, которые в тот же день проходили первое чтение в Госдуме, предусматривают возможность получения налогового вычета. Одним из условий вычета является рыболовство на судах, построенных на российских верфях после 2019 г., если под них не предоставлялись инвестквоты.

«Мы считаем, что нужно распространить льготы на те предприятия, которые строят суда по инвестиционным квотам, и на краболовы. Непонятно, зачем это разделение», — прокомментировал Сергей Митин. По его словам, право на вычет нужно дать и предприятиям с сезонным характером работ.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев предложил не ограничивать тремя годами льготу по ставке сбора для градо- и поселкообразующих организаций, а сделать ее бессрочной. С точки зрения отраслевого объединения, важно также сохранить эту льготу для рыболовецких колхозов и артелей.

«В стране существует 43 рыболовецких колхоза и артели, которые не относятся к градообразующим предприятием. Многие из них так же находятся в отдаленных районах. Наша ассоциация считает, что лишить эту категорию предприятий льготы по сбору необоснованно и не соответствует поручению президента», — напомнил Герман Зверев.

Еще один законопроект, которому только предстоит первое чтение, о выдаче разрешений на промысел в электронном виде и ведении электронного промжурнала (ЭПЖ), получил поддержку профильного комитета СФ. Однако президент ВАРПЭ обратил внимание на замечание, поступившее от рыбаков Камчатки и Сахалина и касающееся специфики работы судов типа МРС. Хотя такие суда оснащены техническими средствами контроля, ведение на них ЭПЖ крайне затруднительно.

«В случае принятия закона в таком виде эти суда, их около восьмидесяти, будут вынуждены ставить дополнительное оборудование и не смогут вести журнал в бумажном виде», — рассказал Герман Зверев и попросил сенаторов уточнить эту норму при дальнейшей доработке законопроекта.

«Мы услышали», — отреагировал председатель комитета Алексей Майоров. По словам Сергея Митина, соответствующая поправка будет внесена после первого чтения.

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