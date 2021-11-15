АСРФ: Морская переработка пойдет на пользу внутреннему рынку

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота солидарна с позицией холдинга «Норебо» по необходимости стимулировать строительство судов, заявил руководитель АСРФ Алексей Осинцев. Таким образом поддерживается развитие переработки внутри страны, считают в объединении.

Группа «Норебо» направила вице-премьеру Виктории Абрамченко обращение по реформированию в отрасли. Холдинг выступил за то, чтобы предусмотреть закрепление долей инвестиционных квот вылова основных видов водных биоресурсов только под строительство флота.

Также в «Норебо» заявили, что надо закрепить за инвесторами первой волны, строящими флот, объемы, необходимые для полной загрузки объектов инвестиций. Также предложено увязать право на добычу и использование конкретного судна отечественной постройки.

Такого же подхода придерживаются и в Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. В первую очередь АСРФ разделяет аргументы ГК «Норебо» о развитии морской рыбопереработки, прокомментировал президент ассоциации Алексей Осинцев. Экономическая целесообразность этого пути обоснована расчетами Финансового университета при правительстве РФ, добавил он. В этих материалах говорилось, что производство продукции из минтая на судах более эффективно по целому ряду показателей — качеству и стоимости продукции, уровню зарплат обработчиков в море и на берегу.

«Утверждение противников строительства флота о том, что новые рыболовные мощности подразумевают исключительно рост сырьевого экспорта при отсутствии переработки внутри страны, не имеют под собой никаких оснований», — заявил Fishnews Алексей Осинцев.

Современный рыболовный траулер — это не просто новые мощности по добыче рыбы, это плавучая фабрика-завод, способная, в отличие от берегового предприятия, непосредственно на промысле обеспечить безотходную переработку уловов в продукцию с высокой добавленной стоимостью, подчеркнули в АСРФ. Требования к переработке на новых судах предельно четко установлены отраслевым законодательством, считает Алексей Осинцев.

Новая продукция судов — филе, фарш, сурими морской заморозки — предназначена и для российского, и для международного рынков. «В этом смысле нагляден пример первоочередного заключения договоров поставок сурими и филе с новых судов российским производителям», — обратил внимание руководитель ассоциации. Ранее отмечалось, что продажи филе минтая российским потребителям значительно выросли.

«Промысловое перерабатывающее судно – сложный в постройке и весьма капиталоемкий объект. Но подобные проекты по плечу российским рыбакам, как доказывает опыт инвесторов. К сожалению, пока далеко не все рыбопромысловые компании инвестируют в развитие отрасли. 55% капиталовложений, или 126 млрд рублей, сегодня приходятся на долю всего двух крупнейших инвесторов (РРПК и «Норебо»). Справедливо отметить также вклад РК им. Ленина, занимающего третье место по объемам инвестиций в отрасли и в сегменте минтая/сельди», — заявили в АСРФ.

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