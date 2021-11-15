Вячеслав Бычков: Законопроект об ЭПЖ нуждается в коррективах

Законопроект об электронном промжурнале можно было бы только приветствовать, если бы не отдельные положения, грозящие проблемами рыбакам, считает представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» (АЯП) Вячеслав Бычков.

Напомним, что на рассмотрении Госдумы находится проект федерального закона об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов. Законопроект призван обеспечить переход отрасли на современные технологии.

В целом это нужный, понятный и давно назревший законопроект, прокомментировал Fishnews Вячеслав Бычков. Однако, по его мнению, в документе есть нормы, которые могут осложнить рыбакам жизнь. Так, помимо несостыковки, грозящей проблемами для малого флота, проект федерального закона фактически закрепляет норматив о необходимости возвращения в порт при проблемах с передачей судовых суточных донесений.

«Дело в том, что в правилах рыболовства (например, в действующей редакции правил Дальневосточного бассейна) оговорено, что в случае невозможности подачи ССД в форме электронного документа в течение 72 часов капитан судна должен приостановить промысел. Ему надлежит вернуться в порт для устранения неисправностей, известив об этом территориальный орган Росрыболовства и ЦСМС. Аналогичный императив предполагается прописать в готовящемся сейчас приказе Минсельхоза о порядке передачи данных в ОСМ», — обратил внимание Вячеслав Бычков.

Он отметил, что передача в электронном виде ССД в отраслевую систему мониторинга — это одна из ключевых функций электронного промжурнала. Поэтому принятие законопроекта об ЭПЖ в нынешней редакции фактически поднимет «требование «72 часах» с уровня подзаконного акта на уровень федерального закона.

«Серьезные вопросы у рыбаков к этому нормативу возникали раньше, однако к настоящему времени, похоже, все смирились. Но если пока в правилах рыболовства для Дальневосточного бассейна предусмотрено, что в случае поломки ЭПЖ капитан судна подает ССД, используя иные доступные средства и каналы связи, то в скором будущем ему безальтернативно придется возвращаться в порт. А это ломает промысловые планы, ведет к потере времени и денег», — подчеркнул представитель АЯП.

Законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях в целом полезен, однако в нем необходимо скорректировать нормы, которые могут негативно отразиться на работе рыбодобывающих предприятий, считает Вячеслав Бычков.

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