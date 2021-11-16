Возможности судоремонта Камчатки презентовали зарубежным инвесторам

Камчатский край готов предложить иностранным инвесторам целый ряд перспективных проектов в сфере судоремонта. Об этом губернатор Владимир Солодов заявил в рамках выездной сессии Восточного экономического форума на ЭКСПО-2020.

Владимир Солодов обратил внимание, что на услуги судоремонта в регионе есть устойчивый спрос, который в дальнейшем будет только расти, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства края.

«Только с точки зрения рыбохозяйственного комплекса более 600 судов рыболовного типа в моменте осуществляют деятельность в акватории, прилегающей к Камчатскому краю. При этом судоремонтные мощности оставляют желать лучшего, и нам необходимо существенно их наращивать. Мы готовы предложить целый ряд проектов в этой сфере, в том числе и нашим зарубежным партнерам. Спрос на рынке имеется, а в перспективе с наращиванием судоходства по Северному морскому пути он будет только расти. Конкретные проекты уже разработаны, и мы будем рады ими поделиться с участниками форума и потенциальными инвесторами», — рассказал губернатор.

Напомним, в этом году на Камчатке впервые за несколько лет был заложен киль малого рыболовного сейнера. Заказчиком выступил Рыболовецкий колхоз имени им. Ленина. Сейнер проекта 04130 станет первым из шести аналогичных МРС, которые будут построены на полуострове.

Ранее в интервью Fishnews Владимир Солодов назвал восстановление судоремонта стратегическим направлением для Камчатки. «Отрасль, к сожалению, после советского времени была разрушена, и сейчас ее нужно не просто восстановить — ее надо переосмыслить. Не следует стремиться воссоздать советские верфи — нужны современные, высокотехнологичные и при этом использующие бережливые технологии предприятия», — отметил он.

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