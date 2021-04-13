Порт Камчатки будут развивать с прицелом на Севморпуть

Губернатор Владимир Солодов поручил в кратчайшие сроки разработать концепцию развития портовой инфраструктуры Петропавловска-Камчатского. При этом необходимо учесть, что порт будет опорным хабом на Северном морском пути.

О поставленной задаче глава региона рассказал на оперативном видеосовещании. Накануне Камчатку посетил вице-премьер – полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев. Губернатор подвел итоги этого визита, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«Мы говорили о необходимости усиления дальнейшей работы в развитии рыбохозяйственного комплекса Камчатки. Нам предстоит определить новые проекты в этой сфере, которые будем реализовывать», – заявил Владимир Солодов.

Он особо отметил, что концепция развития портовой инфраструктуры должна быть составлена с учетом формирования инвестиционных предложений и общего видения стратегического развития порта Петропавловска-Камчатского как опорного хаба на Северном морском пути, порта федерального значения.

«Концепция не должна исходить только из нашего местного видения ситуации», – обратил внимание губернатор.

Глава региона поручил заместителю председателя правительства края Евгению Чекину взять на контроль вопросы координации и разработки концепции.

Напомним, также в Камчатском крае готовят проект по развитию судоремонтного и судостроительного кластеров. Владимир Солодов отмечал, что судоремонт в регионе востребован из-за Севморпути и большого количества рыбацкого флота, работающего близ Петропавловска-Камчатского.

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