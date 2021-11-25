ВАРПЭ оценила перспективы рыбных поставок в Китай

Эксперты Всероссийской ассоциации рыбопромышленников прогнозируют снижение поставок в КНР по итогам 2021 г. В следующем году перспектив для возврата к прежним показателям также нет, считают в объединении. ВАРПЭ предлагает в этих условиях поддержать развитие береговой инфраструктуры.

По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников, в 2021 г. экспорт рыбной продукции в Китай составит примерно 259,56 тыс. тонн — это почти на 73% ниже, чем в 2020 г. (971,46 тыс. тонн).

«Стоимость экспорта рыбопродукции в КНР по итогам года снизится не так значительно — почти на 43% — с 1 547,44 млн долларов до 882,23 млн долларов. Сейчас значительный объем рыбной продукции реэкспортируется в КНР через Корею: расчетный объем транзита в период с 1 января по 31 октября 2021 года составил 377,8 тыс. тонн. Но суммарный объем экспорта в Китай все равно будет гораздо ниже, чем до локдауна», — рассказал президент ассоциации Герман Зверев.

Наибольшее снижение экспорта приходится на минтай, сообщили Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ. По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, ожидается сокращение объемов поставок мороженого минтая в Китай по итогам 2021 г. в 4,5 раза, до 150 тыс. тонн стоимостью 175 млн долларов. «Около 100 тыс. тонн будет ввезено в Китай транзитом через Корею. В целом можно говорить, что по итогам года поставки мороженого минтая в Китай сократятся на 60–65% — до 250 тыс. тонн», — отметил глава АДМ.

Несмотря на то, что российские уполномоченные органы делали все возможное, чтобы договориться с китайской стороной о снятии нетарифных барьеров в отношении рыбопродукции, перспектив для возобновления экспорта в КНР в прежнем объеме в 2022 г. нет, заявил Герман Зверев.

«В начале ноября из-за вспышки коронавируса среди работников одного из рыбоперерабатывающих заводов в Даляне были закрыты все предприятия холодовой цепи города, включая холодильники в порту. Экспорт мороженой рыбы остановлен на неопределенный срок. Высокая вероятность, что запрет сохранится до китайского Нового года, то есть до февраля 2022 года. Кроме того, с начала 2022 года Главное таможенное управление КНР вводит дополнительные требования по маркировке мороженых продуктов питания, которые могут привести к параличу экспортных поставок в КНР не только мороженой рыбы, но и других замороженных продуктов, включая мясо и птицу», — подтвердил Алексей Буглак.

По мнению Германа Зверева, России необходимо продолжить переговорный процесс с китайской стороной, но одновременно с этим начать модернизацию береговой перерабатывающей отрасли — превратить ее в полноценную индустрию.

«Именно поэтому ВАРПЭ предлагает направить 10% новых инвестиционных квот на вылов минтая и сельди на Дальнем Востоке на строительство береговых рыбоперерабатывающих комплексов с холодильниками и причалами, другие 10% — на обновление флота. Такой подход позволит значительно увеличить доходность экспорта без ущерба внутреннему рынку и снизит нашу зависимость от иностранной инфраструктуры», — цитирует пресс-служба руководителя ассоциации.

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