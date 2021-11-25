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Циркуляционный ресивер для насосной подачи аммиака в приборы охлаждения. Фото пресс-службы компании «Колд Трейд»

Промышленный холодильник на 15 тыс. тонн достраивают в Приморье

В Приморском крае ГК «Доброфлот» готовится сдать в эксплуатацию рефрижераторный комплекс мощностью 15 тыс. тонн. Подрядчиком масштабного проекта выступает компания «Колд Трейд».

Напомним, что рефрижераторный склад площадью более 9 тыс. кв. м. предназначен для обслуживания рыбоперерабатывающего завода «Новый Мир» (входит в группу компаний «Доброфлот») в городе Большой Камень. Завод, ставший резидентом ТОР «Большой Камень», был введен в эксплуатацию в 2019 г. в рамках программы инвестквот.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе группы компаний, новый рефрижераторный комплекс готов уже на 90%. Он создаст дополнительные условия для развития рыбоперерабатывающего кластера. Объект расположен в непосредственной близости от морского причала и позволит обеспечить эффективную логистику, а также непрерывность холодовой цепочки.

В настоящее время продолжаются работы по установке и детальной настройке морозильного оборудования, которое будет поддерживать температурный режим до -25°C внутри склада. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2022 г.

«На объекте будет применена энергоэффективная централизованная аммиачная система холодоснабжения с насосной подачей жидкого аммиака в приборы охлаждения. Предусмотрено использование промышленных воздухоохладителей с шаговой ламелью 20-10 мм, что в несколько раз снижает интенсивность образования «снежной шубы» и в разы увеличивает эффективность воздухоохладителей», — рассказал генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел Клименко.

Также проект предполагает использование промышленных испарительных конденсаторов, это существенно снижает давление конденсации и потребление электроэнергии всей холодильной установкой. Для обеспечения безопасности в местах работы людей (в зоне экспедиции) будет использоваться не аммиак, а промежуточный хладоноситель — раствор пропиленгликоля.

«Как и в некоторых ранее реализованных проектах «Колд Трейд», например, морозильном складе в Хабаровске, в большекаменском холодильнике будет система рекуперации тепла для обогрева грунтов под низкотемпературными камерами», — подчеркнул Павел Клименко.

ООО «Колд Трейд»
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Fishnews

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  • Циркуляционный ресивер для насосной подачи аммиака в приборы охлаждения. Фото пресс-службы компании «Колд Трейд»
  • Морозильное оборудование производства «Колд Трейд». Фото пресс-службы компании
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