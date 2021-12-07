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Seafood Expo Russia демонстрирует результаты, которых достигло российское рыбное хозяйство, и направления, в которых оно видит перспективу. Фото пресс-службы ESG

Юбилейные форум и выставка в Санкт-Петербурге обещают удивить

Следующим год станет юбилейным для Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Значительно расширятся разделы по оборудованию и аквакультуре, больше станет и возможностей для участников «Ритейл-центра».

В нынешнем году рыбопромышленный форум и выставка в Санкт-Петербурге Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — проходили впервые после двухлетнего перерыва. Мероприятие побило много рекордов. Площадь выставки по сравнению с 2019 г. выросла на 40%, количество экспонентов увеличилось до 400 компаний. Стала шире и их география: в 2021 г. свою продукцию и услуги представили компании из 25 стран и 40 регионов России.

Форум и выставку посетили более 7 тыс. человек из 78 регионов России и 55 стран мира. Из общего числа участников 46% составили лица, принимающие решения: владельцы и топ-менеджеры компаний; более трети аудитории посетили выставку с целью поиска продукции или услуг для бизнеса.

Пандемия сильно проредила график офлайн-встреч, так что собраться наконец на одной площадке было особенно интересно

Пятый рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий состоятся в Санкт-Петербурге 21-23 сентября 2022 г. Подготовка уже ведется ускоренными темпами, рассказал Fishnews оператор мероприятий — компания Expo Solutions Group.

Среди основных концептуальных новинок будущего мероприятия — значительное увеличение разделов, посвященных аквакультуре и оборудованию. Первая зона расширится за счет представления небольших аквакультурных хозяйств и отечественных производителей оборудования, стендов, посвященных кормам и добавкам. Вторую зону планируется увеличить благодаря привлечению большего количества зарубежных компаний, заинтересованных в экспорте высокотехнологичной продукции машиностроения.

Расширится и зона «Ритейл-центра», в первую очередь за счет присутствия иностранных торговых сетей, ориентированных на поиск новых поставщиков. О своем намерении присоединиться к «Ритейл-центру» уже сообщил ряд торговых сетей Азербайджана — важного продовольственного партнера России.

Seafood Expo Russia — это возможность получить яркое представление о передовых проектах в отрасли во всех точках мира и тенденциях в ее развитии

Также планируется организовать зону мастер-классов шеф-поваров, благодаря которой все желающие смогут узнать секреты приготовления рыбы и морепродуктов. Участие в таких мероприятиях будет одинаково интересно и представителям индустрии HoReCa, и тем, кто хочет вкусно готовить.

Для участия в будущем мероприятии экспонентами уже выкуплено 2500 кв. м выставочной площади, забронировано еще более 1500 кв. м. Свое участие в Seafood Expo Russia 2022 подтвердили как основные игроки отрасли, так и новые перспективные предприятия.

Текст полностью читайте в рубрике «Крупным планом» на сайте Fishnews.

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