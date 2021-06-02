Ассоциации оценили переход на электронные документы для промысла

Законопроект об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на вылов предусматривает переходный период с использованием бумажных носителей. За это время важно максимально снять вопросы, возникающие у рыбаков, отметили руководители отраслевых ассоциаций на конференции Fishnews.

Переход на цифровые технологии - вещь неизбежная, и внедрение электронной промысловой отчетности выглядит вполне предсказуемым, считает президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Росрыболовство и Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) давно занимаются внедрением электронного промыслового журнала, программный комплекс совершенствуется, проводятся встречи с рыбаками.

Тем не менее точки приложения сил еще есть. «Если с выловом, как мне говорят коллеги, более-менее все понятно, то с отражением продукции пока остается много вопросов», - отметил руководитель АРСО.

По словам президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака, не совсем понятно, как при использовании ЭПЖ отражать приловы.

Волнует бизнес-сообщество и сопряжение электронного промыслового журнала с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий».

Очень важно максимально снять все вопросы ко времени обязательного введения электронного промыслового журнала, подчеркнули руководители отраслевых объединений. «В законопроекте как раз предусмотрен переходный период», - обратил внимание руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

«Хотелось бы, чтобы в переходный период мы смогли устранить оперативно все замечания в работе с учетом положений нового закона», - поддержал коллег председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Любые изменения - это определенные риски, но со временем систему удастся отточить, полагают в отраслевых объединениях.

«Есть какие-то моменты, которые сейчас не видны, и этот законопроект, наверняка, будет корректироваться, а впоследствии потянет за собой корректировку подзаконных актов, таких, как правила рыболовства», - считает президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков.

Важным решением руководители отраслевых объединений назвали переход на электронные промысловые разрешения. О необходимости таких изменений говорится давно, ведь на доставку оригиналов промысловых билетов на суда рыбаки тратят время и деньги.

«Мы, пожалуй, единственная в мире из цивилизованных рыболовных стран, где до сих пор, как сто лет назад, капитану дают бумагу с гербовой печатью на рыбный промысел в море. Это прошлый век», - прокомментировал председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Согласно пояснительной записке, новый закон должен обеспечить правовую основу электронному промысловому журналу и электронным промысловым билетам. Сейчас он обсуждается отраслевым сообществом. В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, впрочем, считают, что менять федеральный закон о рыболовстве тут не требуется - достаточно отразить электронный формат в подзаконных актах - приказе Минсельхоза от 24 августа 2016 г. № 375, устанавливающем форму промыслового журнала, а также в постановлении правительства о разрешениях на вылов.

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