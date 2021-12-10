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Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ принял участие в ДВНПС по видеосвязи

Губернатор Камчатки выступил за поддержку береговой переработки

Не менее половины от объема инвестквот должно идти под строительство береговых заводов — это особо значимое направление для регионов, считает глава Камчатского края Владимир Солодов. Он также обратился к руководству Росрыболовства с предложением по компенсации участникам первого этапа.

Программа квот под инвестиции показала очень серьезные результаты в Камчатском крае, заявил губернатор Владимир Солодов на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета. Мероприятие проводил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

Компании региона активно строят заводы и промысловый флот. Объем подтвержденных инвестиций превышает 60 млрд рублей.

«Мы считаем проект очень важным», — подчеркнул глава Камчатки. При этом особо отметил значимость развития береговой переработки. Увеличение объема инвестквот, идущего на эти цели, абсолютно правильный подход, уверен Владимир Солодов.

Береговые перерабатывающие заводы обеспечивают больший эффект для развития региона, дают более значительную отдачу в плане налогов и создания рабочих мест, подчеркнул губернатор Камчатского края.

Глава региона не согласился с утверждениями о том, что качество продукции береговых заводов хуже. По опыту уже действующих предприятий можно сказать, что при соблюдении технологий результат работы береговых фабрик не уступают продукту судовой переработки.

«При этом мы видим гораздо более ритмичное использование тех средств, которые под этот инвестиционный объект привлекаются», — добавил губернатор.

Развитие собственной береговой базы также позволит сделать российскую рыбную промышленность более защищенной от внешних вызовов — важность этого показала ситуация с пандемией и ограничениями поставок через Китай, отмечал Владимир Солодов ранее.

Министерство сельского хозяйства РФ и Росрыболовство уже представили законопроект о втором раунде распределения инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне. Губернатор Камчатки вновь обратил внимание на важность защиты интересов уже работающих компаний. Инвестиционная квота выделяется из общего допустимого улова, ее объем отражается на квотах, закрепленных по историческому принципу.

В законопроекте по второму этапу программы инвестквот на эти цели предложено отвести еще 20% разрешенных для освоения объемов, также 4% пойдет на компенсацию инвесторам первого раунда.

Очень хорошо, что интересы предприятий учтены, подчеркнул губернатор Камчатки. Еще в феврале, когда обсуждение второго этапа только начиналось, Владимир Солодов обращал внимание на важность этого аспекта на правкомиссии у вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Но я бы все-таки предложил сделать это не увеличением общего объема изъятия до 24%, а сделать это в рамках 20%, чтоб мы здесь не налагали дополнительное бремя на действующих рыбопромышленников», — призвал к сбалансированности глава региона.

Законопроект сейчас обсуждается и предложение властей Камчатки, конечно, также может быть рассмотрено, сообщил журналистам руководитель Федерального агентства по рыболовству.

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