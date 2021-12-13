Аукционы по квотам переехали на следующий год

Росрыболовство отменило декабрьские аукционы по продаже прав на вылов на Балтике, на Дальневосточном бассейне и в районах действия международных договоров. По информации ведомства, торги перенесены на 2022 г.

Решение об отмене принято по двум аукционам, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. 16 и 17 декабря на торги планировалось выставить доли квот на вылов атлантического лосося в Балтийском море и Финском заливе; минтая, трубачей, терпугов, палтусов, камбал, гребенчатой креветки и командорского кальмара в различных подзонах Дальневосточного бассейна; трески, пикши и морского окуня в районах регулирования СРНК и НЕАФК.

На аукционе 22 декабря предполагалось реализовать права на добычу минтая в Чукотском море.

Несостоявшиеся аукционы Росрыболовство намерено перенести на следующий год и организовать процедуру «исходя из установленных на 2022 год квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

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