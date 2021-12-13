Работу Fishnews отметили рыбаки Севера

Fishnews занял первое место в конкурсе журналистских работ, организованном Союзом рыбопромышленников Севера. Победу принесло освещение проблематики «незаходных» судов.

Союз рыбопромышленников Севера подвел итоги журналистского конкурса, проходившего в 2020-2021 гг. В номинации «Интернет-ресурсы» лучшим был признан материал автора Fishnews Маргариты Крючковой. Победу принесло освещение тематики «незаходных судов» — с 1 января 2022 г. вводится новое требование в этой сфере.

Одна из целей конкурса — как можно полнее и эффективнее рассказать о событиях в рыбной отрасли Северного бассейна. Победители конкурса освещали проблемы, с которыми столкнулись рыбаки-прибрежники, ценообразование на рыбу и другие важные вопросы.

«Мы ценим работу прессы по освещению деятельности союза и отрасли Северного бассейна в целом. Эта работа носит не только информационную функцию, но и помогает привлечь внимание молодежи к столь уважаемой профессии — рыбак», — отметил генеральный директор СРПС Константин Древетняк.

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