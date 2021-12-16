Госдума одобрила запрет промысла китов

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в законодательство, запрещающие промышленный лов китообразных, и пообещали ввести аналогичные ограничения на вылов морских млекопитающих в культурно-просветительских целях.

На заседании Госдумы 15 декабря депутаты одобрили в третьем чтении пакет изменений в законы о рыболовстве и об исключительной экономической зоне РФ, касающийся промысла морских млекопитающих.

Новый закон устанавливает прямой запрет на «осуществление промышленного рыболовства и прибрежного рыболовства в отношении китообразных». Кроме того, допускается возможность введения ограничений рыболовства морских млекопитающих в исключительной экономзоне РФ, «включая запрет и закрытие рыболовства отдельных видов морских млекопитающих». По действующему законодательству эти полномочия закреплены за правительством.

В ходе обсуждения поправок депутат Светлана Бессараб предложила не ограничиваться прибрежным и промышленным ловом китообразных, который Россия не ведет с 1987 г., а запретить и отлов в культурно-просветительских целях. «9 декабря на заседании Совета по правам человека президентом РФ поддержана общественная инициатива о запрете вылова китообразных в культурно-просветительских целях», — напомнила парламентарий, которая уже дважды вносила соответствующие законопроекты в Госдуму.

«Ради развлечения нельзя истязать животных, морских млекопитающих», — поддержал коллегу председатель ГД Вячеслав Володин.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в действующей редакции закона о рыболовстве нет отдельного вида рыболовства в культурно-просветительских целях — эти квоты включают и рыболовство в учебных целях. Председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин предупредил, что «ограничения на этом направлении следует проводить очень осторожно», чтобы они не создавали проблем для науки и учебного процесса.

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