Нужно ли ограничивать срок использования судов на промысле

Идея об ограничении сроков использования рыбопромысловых судов трудно реализуема и носит дискриминационный характер, считают опрошенные Fishnews эксперты.

В 2020 г. Русская рыбопромышленная компания (РРПК) обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с рядом предложений по изменениям в отрасли — в сфере распределения квот и налогового регулирования. В том числе компания предложила ограничить срок использования судов на промысле, при этом строить их на отечественных верфях. В ноябре 2021 г. с созвучным предложением об ограничении сроков и требованием к локализации постройки в России выступила группа «Норебо».

Однако опрошенные Fishnews эксперты обращают внимание на ряд моментов. Так, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов отметил, что с точки зрения безопасности мореплавания при существующей системе освидетельствований — ежегодных и пятилетних (на класс регистра) — рыбопромысловый флот можно эксплуатировать достаточно долго.

«Поэтому я не вижу особых аргументов в пользу ограничения сроков эксплуатации судов на промысле, кроме загрузки верфей строительством новых судов. Но почему тогда проблемы верфей надо решать за счет именно рыбопромысловых судов, почему не вводить подобные ограничения для торгового флота? Если такое решение принимать, то надо принимать для всех типов судов. Иначе это дискриминация рыбной отрасли. Считаю, что этот вопрос обсудить можно, но я пока не вижу какого-то смысла принимать решения по ограничению возраста судов 30 или 35 годами эксплуатации», — подчеркнул Георгий Мартынов.

Обновление флота важно, потому что часть судов действительно морально устарела и требует замены, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак «Но мы считаем, что возраст судна не должен быть единственным критерием для принятия решения о допуске к промыслу. Многие рыбопромысловые суда Дальнего Востока прошли модернизацию, оборудованы для выпуска продукции глубокой переработки, регулярно проходят доковые и текущие ремонты, соответствуют всем требованиям регистра по безопасности. Радикальные меры о введении ограничений на возраст судов создают риски выпадения в ближайшие несколько лет большей части тралового флота, добывающего свыше 40% водных биоресурсов на Дальнем Востоке», — сказал он.

Заслуженный работник рыбного хозяйства Вячеслав Зиланов обратил внимание, что идея выдвинута явно не от имени средних и маленьких предприятий. «Идеи об ограничении срока использования судов — это только необоснованные лозунги, иначе я их и не назову. Если же государство таким образом хочет загрузить судостроительные верфи заказами от рыбаков, то пусть использует другие механизмы. Дайте рыбодобывающим предприятиям дешевые долгосрочные кредиты, дайте им возможность построить на отечественных верфях суда, которые они считают нужными, и по адекватной цене. А волюнтаристские методы, предлагаемые сейчас, принесут средним и малым предприятиям убытки, а то и вовсе разорят», — заявил Вячеслав Зиланов.

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