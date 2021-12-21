Браконьерская икра идет на взлет

Цифры 2021 г. вновь говорят об остроте проблемы вывоза камчатской икры сомнительного происхождения в авиабагаже. Власти региона предлагают установить объемы, которые можно будет транспортировать только с документами.

Проблема каналов перевозок браконьерской икры обсуждалась на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Камчатском крае, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Для доставки на материк продукции сомнительного происхождения используется личный авиабагаж.

«По примерным подсчетам, суммарный объем вывезенного деликатеса в багаже пассажиров с начала путины 2021 года по настоящее время составил более 400 тонн, что примерно на 120 тонн выше прошлогодних показателей. По информации международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), нередки случаи регистрации пассажиров, перевозящих 1800 кг багажа и более. По информации ПАО «Аэрофлот», отмечен случай подачи заявки с использованием онлайн-сервиса на перевозку 77 мест багажа по 50 кг каждый», — рассказал и.о. руководителя управления Россельхознадзора по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу Константин Кудзин.

Губернатор Владимир Солодов ранее выступил с инициативой по борьбе с каналами поставки браконьерского товара. Предложено ввести требование о перевозке от 10 кг икры только с ветеринарно-сопроводительными документами. По информации краевых властей, инициатива рассматривается в федеральных органах власти.

Глава регионального министерства рыбного хозяйства Андрей Здетоветский отметил усилия Россельхознадзора по мониторингу ситуации и попросил коллег помочь довести предложение о перекрытии каналов до результата: предоставить необходимую информацию, оказать информационное и методическое сопровождение работы, которая проводится по инициативе правительства Камчатского края.

Краевые власти подчеркнули: речь не идет о полном запрете на вывоз лососевой икры. «Каждый гражданин будет вправе провезти в самолете до 10 кг такой продукции без документов, любые объемы сверх этой нормы — только при наличии документов, подтверждающих законность ее происхождения», — объяснили суть предложения в пресс-службе.

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