Правила создания прибрежных защитных полос уточнили

Президент Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Водный кодекс. Уточняется порядок установления размера прибрежной защитной полосы некоторых водных объектов.

Поправки в статью 65 Водного кодекса вносятся федеральным законом от 21 декабря 2021 г. № 420. Он вступит в силу с 1 января наступающего года.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в новой редакции будет изложена часть 13 статьи: «Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, являющихся средой обитания, местами воспроизводства, нереста, нагула, миграционными путями особо ценных водных биологических ресурсов (при наличии одного из показателей) и (или) используемых для добычи (вылова), сохранения таких водных биологических ресурсов и среды их обитания, устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона берега».

Сейчас, согласно Водному кодексу, для водоемов, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение, ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 200 м — независимо от уклона прилегающих земель. Но законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов не содержит понятия «водные объекты, имеющие особо ценное рыбохозяйственное значение». Вносимая поправка устраняет этот пробел.

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