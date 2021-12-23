Депутаты приняли закон о подъеме затонувших судов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект об удалении затонувшего имущества. По замыслу авторов документа, он должен обеспечить подъем брошенных судов.

Подготовить нормативную базу для решения проблемы брошенного флота поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки на Дальний Восток в августе 2020 г.

В принятом Госдумой законе прописаны механизмы обеспечения подъема затонувших судов их собственниками. В случае неосуществления таких работ собственниками эти обязанности возлагаются на администрации морских портов или органы исполнительной власти регионов, сообщает корреспондент Fishnews. Предполагается поднимать из воды суда, если они создают угрозу для мореплавания или грозят загрязнением морской среды, препятствуют экономической деятельности, в частности рыболовству и аквакультуре.

Напомним, 15 декабря принят в первом чтении другой законопроект по борьбе с «подводным флотом». Документ предусматривает систему штрафов при различных нарушениях в случаях затопления судов.

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