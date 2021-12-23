ЕАЭС и Китай рассматривают переход к интеллектуальной таможне

Представители Евразийской экономической комиссии и Министерства коммерции КНР обсудили вопросы сотрудничества в таможенной сфере. Одно из направлений — интеллектуальная таможня.

Специалисты Министерства коммерции Китая и представители ЕЭК рассмотрели перспективы сотрудничества Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и КНР в трех так называемых «интеллектуальных таможенных сферах», которые касаются вопросов интеллектуальной таможни, интеллектуальных таможенных границ и интеллектуальной взаимосвязанности.

Встреча проходила в рамках заседания совместной комиссии, учрежденной в соответствии с соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и его государствами-членами, с одной стороны, и Китаем — с другой.

Представители КНР отметили, что следует укреплять взаимодействие по линии таможенных органов и обсуждать вопросы развития механизма «единого окна», а также отлаживать механизмы сотрудничества. При этом китайская сторона готова к обмену опытом по реализации концепции «трех интеллектуальных сфер», сообщили Fishnews в пресс-службе ЕЭК.

Министерство коммерции КНР подтвердило готовность к продолжению практического сотрудничества с ЕАЭС для упрощения таможенных процедур и обеспечения безопасности торговли.

Директор департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики ЕЭК Сергей Владимиров обратил внимание на то, что в стратегических документах государств союза на 2025 — 2030 гг. предусмотрено широкое внедрение цифровых технологий при совершении таможенных операций и таможенном контроле, в том числе внедрение проектов интеллектуальных пунктов пропуска.

Напомним, что переход к интеллектуальной таможне, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства, включен и в стратегию развития таможенной службы до 2030 г., утвержденную в Российской Федерации.

Россия и Китай решили проанализировать возможности сотрудничества по созданию интеллектуальной таможни — об этом премьер-министр Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян заявили по итогам 26-й регулярной встречи глав правительств России и Китая в ноябре.

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