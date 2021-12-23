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Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудил законопроект по второму этапу инвестиционных квот

АРПП призвала не торопиться со вторым этапом инвестиционных квот

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудил законопроект по второму этапу инвестиционных квот и аукционам по особо ценным объектам промысла. В ноябре Минсельхоз и Росрыболовство представили такую инициативу для публичного рассмотрения.

Предложенные поправки изменяют принципы распределения квот. При этом для Дальневосточного бассейна устанавливается особый порядок и особый вид квот, отличающийся от регулирования по другим бассейнам, обратили внимание в АРПП.

В объединении указали и на то, что проект федерального закона не во всем соотносится со Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденной правительством на период до 2030 г. Так, запланированное к строительству количество судов уже превышает показатели, определенные стратегией.

Один из ключевых моментов, отмеченных ассоциацией: каким образом будет обеспечиваться соблюдение государством договоров, уже заключенных с пользователями, если остатки квот по крабу отправятся на аукционы. Фактическое «обнуление» закрепленных квот может поставить под удар инвестиционные проекты компаний.

Требует оценки и ситуация с сырьевым обеспечением: в АРПП привели данные о серьезном сокращении общих допустимых уловов по ряду крабов в ряде районов промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Проводить торги с инвестиционными обязательствами планируется не только по крабам, но и по другим видам водных биоресурсов — гребешкам, ежам, трепангам, трубачам. И тут встает вопрос, как урезание объемов для промысла отразится на малых и средних предприятиях, на прибрежных предприятиях Приморского края. Непонятно пока, какие инвестиционные объекты должны будут строить победители таких торгов.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков напомнил, что 24 декабря завершается публичное обсуждение проекта на сайте regulation.gov.ru, и пригласил предприятия направить свои предложения и замечания.

В целом участники совета выступили за то, чтобы не торопиться переходить ко второму этапу программу квот под инвестиции, пока не будут завершены и проанализированы результаты первого раунда. Нужно дождаться и выполнения мероприятий, предусмотренных стратегией развития отрасли до 2030 г. И, конечно, при принятии управленческих решений основываться на долгосрочном научном прогнозе состояния водных биоресурсов.

Георгий Мартынов отметил, что о необходимости дождаться результатов первого этапа по строительству судов говорят не только предприятия, но и, например, законодатели. «Давайте дождемся строительства флота, давайте запустим его», — подчеркнул президент АРПП.

Совет решил направить замечания в федеральные ведомства, участвующие в обсуждении законопроекта.

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НазадМетки: крабправительстворосрыболовство
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