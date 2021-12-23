АРПП призвала не торопиться со вторым этапом инвестиционных квот

Совет Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья обсудил законопроект по второму этапу инвестиционных квот и аукционам по особо ценным объектам промысла. В ноябре Минсельхоз и Росрыболовство представили такую инициативу для публичного рассмотрения.

Предложенные поправки изменяют принципы распределения квот. При этом для Дальневосточного бассейна устанавливается особый порядок и особый вид квот, отличающийся от регулирования по другим бассейнам, обратили внимание в АРПП.

В объединении указали и на то, что проект федерального закона не во всем соотносится со Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденной правительством на период до 2030 г. Так, запланированное к строительству количество судов уже превышает показатели, определенные стратегией.

Один из ключевых моментов, отмеченных ассоциацией: каким образом будет обеспечиваться соблюдение государством договоров, уже заключенных с пользователями, если остатки квот по крабу отправятся на аукционы. Фактическое «обнуление» закрепленных квот может поставить под удар инвестиционные проекты компаний.

Требует оценки и ситуация с сырьевым обеспечением: в АРПП привели данные о серьезном сокращении общих допустимых уловов по ряду крабов в ряде районов промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Проводить торги с инвестиционными обязательствами планируется не только по крабам, но и по другим видам водных биоресурсов — гребешкам, ежам, трепангам, трубачам. И тут встает вопрос, как урезание объемов для промысла отразится на малых и средних предприятиях, на прибрежных предприятиях Приморского края. Непонятно пока, какие инвестиционные объекты должны будут строить победители таких торгов.

Первый вице-президент АРПП Александр Васьков напомнил, что 24 декабря завершается публичное обсуждение проекта на сайте regulation.gov.ru, и пригласил предприятия направить свои предложения и замечания.

В целом участники совета выступили за то, чтобы не торопиться переходить ко второму этапу программу квот под инвестиции, пока не будут завершены и проанализированы результаты первого раунда. Нужно дождаться и выполнения мероприятий, предусмотренных стратегией развития отрасли до 2030 г. И, конечно, при принятии управленческих решений основываться на долгосрочном научном прогнозе состояния водных биоресурсов.

Георгий Мартынов отметил, что о необходимости дождаться результатов первого этапа по строительству судов говорят не только предприятия, но и, например, законодатели. «Давайте дождемся строительства флота, давайте запустим его», — подчеркнул президент АРПП.

Совет решил направить замечания в федеральные ведомства, участвующие в обсуждении законопроекта.

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