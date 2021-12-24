Глава Росрыболовства допустил пересмотр принципа по крабовым инвестквотам

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков назвал обсуждаемым вопрос, когда выделять для освоения квоты вылова крабов на инвестцели — после ввода судов в эксплуатацию или до этого.

Второй этап инвестиционных квот и аукционов по крабам и другим ценным объектам промысла представители отраслевого сообщества обсудили 23 декабря на совещании у главы Росрыболовства Ильи Шестакова.

Как сообщает корреспондент Fishnews, исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов поднял вопросы по крабовым квотам.

Законопроект, подготовленный Минсельхозом и Росрыболовством, предусматривает сохранение действующего принципа предоставления права на вылов по квотам добычи крабов на инвестиционные цели, когда победитель аукциона может вести лов до ввода объекта инвестиций в эксплуатацию.

Но к этой теме еще могут вернуться, прокомментировал руководитель Росрыболовства. «Действительно, этот вопрос обсуждался и он обсуждаемый», — сказал Илья Шестаков.

Он отметил, что принцип будет прорабатываться с учетом позиции Госдумы и правительства. «Изначально мы будем вносить все-таки в рамках того механизма, который был у нас в рамках первого этапа, но это вопрос, который действительно имеет достаточно разные позиции и может обсуждаться», — заявил глава Росрыболовства.

Ранее в интервью Fishnews руководитель ведомства отмечал, что выделение квоты после ввода объекта инвестиций в строй могло бы стать стимулом для более быстрого выполнения инвестиционного обязательства.

Волнует бизнес и судьба долей по крабу, которые в период действия исторического принципа уже покупались на аукционах.

Есть точка зрения, что надо осуществить продажу по всем видам крабов, но в Росрыболовстве придерживаются другого мнения, сообщил руководитель ведомства. Объекты, которые уже реализовывались на торгах в 2016-2018 гг., не должны выставляться на аукцион повторно, подчеркнул Илья Шестаков.

«Те (квоты), которые действительно за последнее время были куплены на аукционах, на которые есть договоры, которые не пролонгировались по историческому принципу, на них, я считаю, что, конечно, не должна распространяться норма об аукционах», — отметил глава Росрыболовства.

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