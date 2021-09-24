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Квоты на добычу краба могут отправить на новые аукционы с инвестиционными обязательствами

Росрыболовство предлагает поменять подход к аукционным квотам по крабу

На втором этапе можно рассмотреть выделение квот по крабу только после ввода объектов инвестиций в строй, считают в Росрыболовстве. Это стало бы стимулом для более быстрой реализации инвестиционных обязательств, отметил глава ведомства Илья Шестаков.

По действующему законодательству компании — победители крабовых аукционов могут осваивать квоты еще до ввода судна в эксплуатацию. Иной принцип предусмотрен по инвестиционным квотам: осуществлять добычу можно только после сдачи новой единицы флота или берегового предприятия.

В сентябре, представляя позицию Росрыболовства по второму этапу крабовых аукционов на ВЭФ, руководитель ведомства Илья Шестаков сообщил о возможном изменении подхода ко времени предоставления квот.

«Государство получило единовременный доход в федеральный бюджет за все реализованные квоты — это имело свою положительную сторону. Но для нас важно и обновление мощностей, выполнение тех инвестиционных обязательств, которые взяли на себя компании, победившие в крабовых аукционах. Здесь мы видим, что, к сожалению, сроки исполнения этих обязательств могли бы быть гораздо меньше, если бы у предприятий был стимул быстрее выполнить проекты», — прокомментировал возможные изменения глава ведомства в интервью Fishnews.

Сейчас, по словам Ильи Шестакова, такого стимула не хватает. «В принципе, никто особо не торопится суда-краболовы строить и сдавать. Идут даже разговоры — и за это выступают некоторые компании — о том, чтобы увеличить срок реализации инвестиционных проектов до семи лет (сейчас это пять лет — прим. корр.). По сути дела, за это время можно полностью, если без выполнения инвестиционного обязательства, с прибылью отбить вложения, сделанные в рамках аукционов», — заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству.

В связи с этим, полагают в ведомстве, было бы разумно стимулировать ускоренное строительство инвестиционных объектов. Тем более что проекты краболовов готовы, верфи понимают, как вести строительство.

«В рамках такой модели мы могли бы обеспечить поэтапное, равномерное поступление средств от крабовых аукционов в федеральный бюджет. Это удобно и правильно с точки зрения планирования расходов Росрыболовства, поскольку, хочу напомнить, деньги от торгов пошли в том числе на выполнение программы развития рыбохозяйственного комплекса», — обратил внимание Илья Шестаков.

Какие объекты инвестиций предполагается создавать под крабовые квоты, пока публично не озвучено. Однако Росрыболовство анонсировало, что вторая волна может пройти уже в 2023 г.

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НазадМетки: крабросрыболовство
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