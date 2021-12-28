Рыбная отрасль: взгляд Россельхозбанка

Россельхозбанк собирается наращивать кредитный портфель в рыбном хозяйстве и искать новые направления развития, рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов.

На международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Россельхозбанк заявил о готовности активно участвовать в развитии рыбохозяйственного комплекса России. На 1 октября портфель банка по этому направлению превышает 56 млрд рублей, сообщил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ Андрей Дальнов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

«У нас большой опыт кредитования предприятий во всех сферах рыбохозяйственного комплекса. Начиная с 2000 года Россельхозбанк профинансировал более 110 проектов в этой отрасли на общую сумму 144 млрд рублей, включая проекты по развитию инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса, торговли и экспорта. Общая проектная мощность профинансированных проектов составляет 437 тыс. тонн», — рассказал Андрей Дальнов.

По его словам, хорошую возможность для роста банк видит в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью — рыбное филе, фарш, сурими и др. Кроме того, сезонность добычи водных биоресурсов, ограничения на импорт продукции в Китай, скорость доставки продукции в российские регионы диктуют важность развития логистики.

«Клиентам предлагается синдицированное кредитование и сложноструктурированные продукты. Таким образом, выбор инструментов взаимодействия Россельхозбанка с отраслью достаточно обширен, и в конкретных случаях мы предлагаем продукты и услуги, необходимые для решения бизнес-задач клиентов», — подчеркнул представитель РСХБ.

Говоря о проблемах в отрасли, он обратил внимание, что эти трудности рождают новые возможности для развития бизнеса и инвестиций. В пример Андрей Дальнов привел ситуацию с поставками за рубеж: в 2021 г. российские производители получили мощный импульс к поиску новых экспортных направлений после закрытия основного рынка — Китая.

«Возникла необходимость создания перерабатывающих мощностей, позволяющих изготавливать продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью на территории Российской Федерации и позволяющие экспортировать ее в страны, ранее приобретавшие данную продукцию у китайских поставщиков. В это же время стоит вопрос строительства современных мультитемпературных холодильников не только в Приморье, но и в Москве и Московской области, т.к. этот регион является центром хранения и потребления рыбной продукции в России», — отметил руководитель Центра отраслевой экспертизы РСХБ.

Он напомнил, что серьезный потенциал кредитования Россельхозбанк видит в аквакультуре. Кроме того, Андрей Дальнов указал на необходимость новых холодильных и перерабатывающих мощностей, увеличения количества доступных рефконтейнеров для наращивания перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России. Соответственно, банк отмечает растущую потребность кредитования проектов, направленных на развитие логистической инфраструктуры отрасли.

«Банк готов финансировать как строительство флота, так и заводов для береговой переработки в рамках второго этапа программы инвестиционных квот, новых аукционов по крабу и другим ценным морепродуктам», — заявил представитель РСХБ.

Андрей Дальнов отметил, что Россельхозбанк продолжает активную работу по предоставлению финансирования проектам, направленным на развитие экспорта рыбы, а также продукции глубокой переработки, и в дальнейшем определяет это направление как одно из приоритетных.

РСХБ готов предложить рыбопромышленным компаниям не только услуги в сфере кредитования, но и другие инструменты. В частности, качественный сервис по конверсионным сделкам на торговой платформе в онлайн, валютный контроль, покрытые и непокрытые аккредитивы, механизм дисконтирования аккредитивов, лизинговые и факторинговые операции, а также классические услуги — такие как современное и качественное РКО, размещение депозитов в различной валюте, бивалютных депозитов и т.д.

«Отдельно хотелось бы остановиться на продуктах, которые вызывают у нас особую гордость: их удобство отметили наши постоянные и новые клиенты. Это комплексная многофункциональная торговая система РСХБ «Дилинг 2.0», разработанная для заключения сделок с инструментами финансового рынка: конверсионные операции на валютном рынке, производные финансовые инструменты на срочном рынке, депозиты/кредиты денежного рынка, операции с драгоценными металлами. Также хотелось отметить «РСХБ Факторинг», дочернюю структуру банка, которая благодаря своему оперативному и качественному сервису за два года вошла в первую десятку компаний по объему портфеля и входит в первую семерку компаний по объему доходов», — рассказал Андрей Дальнов.

Подробную информацию о продуктах Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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