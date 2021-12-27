Важнейший участник процессов, происходящих в отрасли, — банковский сектор. Не случайно представители финансовых организаций высказываются на масштабных форумах рыбного хозяйства и АПК, на совещаниях по перспективам рыбной промышленности, которые проводятся узким составом. Какой отрасль видится со стороны банковского сектора, в интервью «Fishnews — Новости рыболовства» рассказал руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

— На международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге Россельхозбанк заявил о готовности активно участвовать в развитии рыбохозяйственного комплекса России. А каков кредитный портфель банка в отрасли сегодня?

— На 1 октября портфель Россельхозбанка по этому направлению превышает 56 млрд рублей.

— Россельхозбанк имеет солидный опыт кредитования предприятий аквакультуры. Каким образом банк намерен усиливать свое присутствие в главных сферах рыбной промышленности Российской Федерации — рыболовстве, рыбопереработке, в логистических проектах?

— У нас большой опыт кредитования предприятий во всех сферах рыбохозяйственного комплекса. Начиная с 2000 года Россельхозбанк профинансировал более 110 проектов в этой отрасли на общую сумму 144 млрд рублей, включая проекты по развитию инфраструктуры рыбохозяйственного комплекса, торговли и экспорта. Общая проектная мощность профинансированных проектов составляет 437 тыс. тонн.

Хорошую возможность для роста банк видит в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью — рыбное филе, фарш, сурими и др. Активизация этого сегмента выступит драйвером развития отрасли в части как экспорта, так и внутреннего рынка. По нашим оценкам, для переработки рыбы могут быть введены в строй новые суммарные мощности на 500 тыс. тонн, прежде всего в регионах ДФО.

Сезонность добычи водных биоресурсов, ограничения на импорт продукции в Китай, скорость доставки продукции в российские регионы диктуют важность развития логистики.

Для сглаживания отраслевой сезонности, по нашим оценкам, необходимо увеличить мощности хранения продукции до 250 тыс. тонн. Нужно замещать выбывающий парк рефрижераторных вагонов на сети РЖД. Расширение мультимодальных перевозок рыбной продукции на судах (Северным морским путем) и автотранспортом создаст спрос на поставку не менее 5000 современных рефрижераторных контейнеров и инфраструктуру по их обслуживанию.

Россельхозбанк нацелен в дальнейшем наращивать кредитный портфель в отрасли и искать новые направления развития. Для этого банк постоянно совершенствует свои компетенции в области аквакультуры, рыболовства, рыбопереработки и логистики, а также активно сотрудничает с профильными ассоциациями и добытчиков, и переработчиков рыбы по всей стране. Также банк активно развивает компетенции региональных специалистов, взаимодействующих с рыбопромышленниками на Дальнем Востоке.

Возможности для укрепления своих позиций банк видит в развитии инвестиционной деятельности, поиске стратегических инвесторов, взаимодействии с регионами по ключевым и перспективным проектам, участии в государственных программах, проведении отраслевой экспертизы. Клиентам предлагается синдицированное кредитование и сложноструктурированные продукты. Таким образом, выбор инструментов взаимодействия Россельхозбанка с отраслью достаточно обширен, и в конкретных случаях мы предлагаем продукты и услуги, необходимые для решения бизнес-задач клиентов.

— В отрасли есть ряд проблем — инфраструктурных, кадровых, лежащих в сфере регулирования. Какие риски банк считает основными для вложений в рыбопромышленные проекты?

— Конечно, как и во всех отраслях реального сектора экономики, в рыбопромышленном комплексе есть ряд своих проблем. Но они же рождают новые возможности для развития бизнеса и инвестиций.

В 2021 году российские производители получили мощный импульс к поиску новых экспортных направлений после закрытия основного рынка — Китая (который также является экспортером переработанной рыбопродукции, добытой российскими компаниями, в страны Евросоюза, АТР и США). За первые шесть месяцев 2021 года доля КНР в структуре дальневосточного экспорта рыбы сократилась до 26%, в то время как поставки в Южную Корею за тот же период увеличились с 43 до 61% от всего объема экспортируемой продукции в денежном выражении (с возможным транзитом на Китай). Диверсификация произошла за счет рынков Африки, в которые осуществлялись первые поставки: Нигерия, Кот-Д’Ивуар, Гана, Бенин, Того, Камерун.

Возникла необходимость создания перерабатывающих мощностей, позволяющих изготавливать продукцию глубокой переработки с высокой добавленной стоимостью на территории Российской Федерации и позволяющие экспортировать ее в страны, ранее приобретавшие данную продукцию у китайских поставщиков. В это же время стоит вопрос строительства современных мультитемпературных холодильников не только в Приморье, но и в Москве и Московской области, т.к. этот регион является центром хранения и потребления рыбной продукции в России.

Продукты и компетенции банка направлены на развитие отрасли и поддержку инвесторов.

— Отрасль на пороге очередных перемен : второго этапа программы инвестиционных квот, новых аукционов по крабу и другим ценным морепродуктам. Банки видят в этом новые возможности или дополнительные риски?

— Рыбохозяйственный комплекс — один из динамично развивающихся секторов экономики России. Ключевыми драйверами отрасли являются рост потребления внутри страны и, главное, рост экспорта продукции из водных биоресурсов.

Потребление рыбы в России растет. С 2015 этот показатель увеличился больше чем на 5% и в этом году достигнет 23 кг, что сопоставимо с ситуацией в странах со схожей структурой потребления животного белка (США, ЕС).

Такая положительная динамика означает, что в ближайшие годы может быть достигнуто пороговое значение 25 кг/чел., определенное «Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2030 года».

Одним из драйверов роста потребления выступает аквакультура. Средний годовой прирост производства в аквакультуре составляет 14%. В целом производство рыбы растет с темпом 3%. По этому показателю аквакультура обгоняет все прочие подотрасли АПК, являющиеся поставщиками животного белка на отечественный рынок, — молочное и мясное скотоводство, производство свинины и мяса птицы. Мы видим здесь серьезный потенциал банковского кредитования и поддерживаем быстрое развитие отрасли.

С увеличением спроса на рыбу потребительская корзина становится более устойчивой. При ухудшении эпизоотической обстановки в животноводстве возможно частичное переключение с мяса на рыбу и сохранение уровня потребления животного белка. Такое переключение возможно при условии улучшения производственного оснащения рыбного хозяйства и развития логистической инфраструктуры перевозок с Дальнего Востока в европейскую часть России. Необходимы новые холодильные и перерабатывающие мощности, а также увеличение количества доступных рефконтейнеров. Соответственно, банк отмечает растущую потребность кредитования проектов, направленных на развитие логистической инфраструктуры отрасли.

Россия является нетто-экспортером рыбы, но на импорт стабильно приходится около трети потребления. Вывозится большей частью сырье, а завозится переработанная продукция. Сокращение ввоза рыбной продукции, а также рост экспорта в денежном выражении возможны при развитии собственной глубокой переработки, в частности производства рыбного филе и мяса краба.

Другим направлением диверсификации экспорта может стать вывоз готовой продукции из рыбы и морепродуктов. В рейтинге экспортеров этой продукции Россия занимает 38-е место с объемом вывоза 35 тыс. тонн, сильно отставая от Китая с показателем в 1 318 тыс. тонн.

На наш взгляд, перед запуском второй волны инвестиционных квот и новых аукционов по крабу прежде всего необходимо проанализировать точные результаты первого этапа как программы инвестиционных квот, так и крабовых аукционов. Стоит отметить, что до сих пор до конца не реализован первый этап, и есть риски отставания строительства рыбопромысловых судов от заявленного графика. Дальневосточные региональные власти зачастую поддерживают береговую переработку, так как, по их мнению, инвестиции в такие предприятия показали свою эффективность и уже работают на экономику прибрежных регионов, в отличие от строительства судов, которые не привязаны к дальневосточным субъектам и не всегда строятся на верфях ДФО.

Банк готов финансировать как строительство флота, так и заводов для береговой переработки в рамках второго этапа программы инвестиционных квот, новых аукционов по крабу и другим ценным морепродуктам.

В настоящее время Россельхозбанк продолжает активную работу по предоставлению финансирования проектам, направленным на развитие экспорта рыбы, а также продукции глубокой переработки, и в дальнейшем определяет это направление как одно из приоритетных.

— На форуме в Санкт-Петербурге было отмечено, что Россельхозбанк готов предложить рыбопромышленным компаниям не только услуги в сфере кредитования, но и другие инструменты. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этих возможностях.

— Россельхозбанк сформировал полную продуктовую линейку для кредитования и обслуживания предприятий рыбохозяйственного комплекса, опираясь на глубокую экспертизу данного сегмента рынка, и предоставляет комплекс нефинансовых мер поддержки предприятиям отрасли, в том числе рыбоводам, промысловым и рыбоперерабатывающим компаниям. Россельхозбанк предлагает качественный сервис по конверсионным сделкам на торговой платформе в онлайн, валютный контроль, покрытые и непокрытые аккредитивы, механизм дисконтирования аккредитивов, лизинговые и факторинговые операции, а также классические услуги, такие как современное и качественное РКО, размещение депозитов в различной валюте, бивалютных депозитов и т.д.

Отдельно хотелось бы остановиться на продуктах, которые вызывают у нас особую гордость: их удобство отметили наши постоянные и новые клиенты. Это комплексная многофункциональная торговая система РСХБ «Дилинг 2.0», разработанная для заключения сделок с инструментами финансового рынка: конверсионные операции на валютном рынке, производные финансовые инструменты на срочном рынке, депозиты/кредиты денежного рынка, операции с драгоценными металлами. Также хотелось отметить «РСХБ Факторинг», дочернюю структуру банка, которая благодаря своему оперативному и качественному сервису за два года вошла в первую десятку компаний по объему портфеля и входит в первую семерку компаний по объему доходов.

Подробную информацию о продуктах Россельхозбанка можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

АО «Россельхозбанк» — основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков РФ по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

Журнал « Fishnews — Новости рыболовства »

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