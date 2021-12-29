Горбуша нагуливается хорошо

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО рассказали о результатах комплексной эпипелагической съемки на НИС «Профессор Кагановский». Одной из задач рейса была оценка состояния лососей во время нагульных миграций.

Декабрьская экспедиция проходила в пределах исключительной экономзоны — в Курильском районе северо-западной части Тихого океана (СЗТО) и Охотском море. В рейсе принимали участие ученые Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его Тихоокеанского и Камчатского филиалов.

Как рассказал начальник экспедиции, ведущий научный сотрудник ТИНРО Александр Старовойтов, учтенные численность и биомасса всех гидробионтов в верхней эпипелагиали прикурильских вод Охотского моря и СЗТО составили 5,2 млрд экземпляров и 182,5 тыс. тонн.

Интерес представляла структура нектонного сообщества, где 62% численности приходилось на рыб, 34% составили головоногие, а доля кишечнополостных была всего 4%. Причем наибольшую численность рыбам обеспечил японский анчоус, оценки сеголеток минтая и горбуши оказались на несколько порядков ниже. Наиболее часто встречаемым хищником была тихоокеанская лососевая акула.

Приоритетной задачей экспедиции было определение физиологического состояния молоди горбуши на последней стадии откочевки в открытые океанские районы. Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, специалисты собрали сведения по фоновым условиям, обилию кормовой базы, наличию хищников и другим показателям среды в этот период.

Судя по результатам траловой и акустической съемки, горбуша и кета находились на завершающей стадии миграций перед откочевкой в районы зимнего и весеннего нагула в открытые воды северо-западной части Тихого океана.

«В охотоморских водах в декабре биомасса кормового планктона в верхней эпипелагиали (0-50 м) была ниже более чем в два раза по сравнению с октябрем и многократно ниже, чем в июне-июле текущего года. Основу питания сеголеток горбуши и кеты слагали амфиподы, интенсивность питания лососей в период исследований была слабой. Однако на местах формирования теплых вихрей отмечались концентрации копепод и наполнение желудков у лососей в этих районах было более высоким», — рассказали в ТИНРО.

Основу уловов сеголеток горбуши формировала практически однородная по составу молодь с преобладающими средними размерами 26-30 см и весом 190-300 г. Это на 3 см больше, чем в период осенних съемок в Охотском море, что говорит о нормальном развитии рыб, подчеркнули специалисты.

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