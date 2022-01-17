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Какие страны выбирает рыбный экспорт

В 2021 г. отечественные компании отправляли рыбо- и морепродукцию в 62 государства, приводит данные Россельхознадзор. В ведомстве отмечают, что экспорт на рынки многих европейских, азиатских и африканских стран значительно вырос.

В Россельхознадзоре ссылаются на информационную систему ведомства ФГИС «Аргус». По ее данным, в сравнении с 2020 г. поставки в Японию выросли на 93% — с 41,7 тыс. до 80,6 тыс. тонн. Объемы рыбы и морепродуктов, отправленных в Республику Корея, увеличились на 49% — с 627 тыс. до 935,2 тыс. тонн.

В прошедшем году существенно вырос объем экспорта рыбы и морепродуктов в европейские страны, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства. Поставки в Норвегию увеличились в 2,5 раза (с 8 тыс. до 18,2 тыс. тонн), в Германию — в 2,7 раза (с 7,3 тыс. до 20,2 тыс. тонн), в Польшу — в 2,2 раза (с 3,9 тыс. до 8,7 тыс. тонн), во Францию — в два раза (с 4,3 тыс. тонн до 9,1 тыс. тонн), в Португалию — тоже вдвое (с 1,4 тыс. тонн до 3 тыс. тонн), в Великобританию — на 42% (с 4,9 тыс. тонн до 7 тыс. тонн), в Испанию — на 24% (с 4,4 тыс. тонн до 5,5 тыс. тонн).

Отмечено, что на стабильно высоком уровне сохранился экспорт в Нидерланды — 116,1 тыс. тонн (в 2020 г. — 119,9 тыс. тонн).

На африканском континенте крупным покупателем российской рыбопродукции стала Нигерия. Она импортировала 32,2 тыс. тонн — это в 1,8 раза больше, чем в предыдущем году.

В странах СНГ рыбный импорт из России нарастили Узбекистан — на 89% (с 1,3 тыс. до 2,5 тыс. тонн), Таджикистан — на 59% (с 2,2 тыс. до 3,6 тыс. тонн), Молдова — на 24% (с 1,3 тыс. до 1,7 тыс. тонн), Белоруссия — на 21% (с 40,3 тыс. до 48,8 тыс. тонн), Казахстан — на 18% (с 18,4 тыс. до 21,8 тыс. тонн) и Киргизия — на 6% (с 40,3 тыс. до 48,8 тыс. тонн).

По информации Россельхознадзора, экспорт на Украину сохранился на уровне предыдущего года — 32,2 тыс. тонн.

Ведомство обратило внимание на масштабную работу по восстановлению прежнего объема поставок рыбопродукции в Китай. «Осуществлена перерегистрация российских производителей и перевозчиков. В одобренный КНР список уже включены более 1 тыс. российских компаний», — подчеркнули в Россельхознадзоре.

Кроме того, к достижениям 2021 г. отечественная ветеринарная служба отнесла получение права поставок рыбы на внутренний рынок Вьетнама, а также различной рыбной и морской продукции в Эквадор, Анголу, Таиланд и Ирак.

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